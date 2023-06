"Italy Iooa", sul podio gli extra vergine di Spagna, Sicilia e Brasile

Si è tenuta la prima edizione del concorso "Italy Iooa 2023". A Priverno e a Latina, alla manifestazione patrocinata dal Ministero dell'Agricoltura, dalla Regione Lazio, dalla Provincia di Latina e dal Comune di Priverno, hanno partecipato aziende da tutto il mondo. Dall’Italia, alla Spagna passando per Croazia, Turchia, Brasile, Slovenia, Grecia, Argentina, Sud Africa, Germania, Inghilterra, Portogallo tante e altre. Obiettivo: valorizzare l'extra vergine di oliva di qualità premium. Il concorso è nato per creare una vetrina di spicca per tutte le aziende che producono prodotti gourmet di livello superiore, non soltanto semplici extravergine.

Si è tenuto a Praverno e Latina l'Italy Iooa 2023, concorso di oli

I tre premi più ambiti, annunciati sabato 10 Giugno, sono andati ad un'azienda spagnola, cioè "Olivapalacios" con l'etichetta "Palacio de los olivos Picual", ad un'azienda siciliana "Miceli&Sensat" con l'etichetta "Verde" e infine all'azienda brasiliana "Verde Louro" con l'etichetta "Arbequina Verde Louro".

I tre oli migliori in competizione sono stati celebrati con il prestigioso riconoscimento "Best of World". Non si tratta di un semplice premio ma di una vera e propria opera d'arte contemporanea, realizzata dall'artista di fama internazionale Fausto Roma.

Best Bio, il riconoscimento speciale al migliore olio evo biologico è stato assegnato all'azienda spagnola "Almazaras de la Subbetica" con l'etichetta "Rincon de la Subbetica". Tra gli altri premi assegnati anche Best in Class, Gold Medal, Silver Medal e Bronze Medal. Tre aziende italiane che sono arrivate i finalisti per il più prestigioso premio: sono l’azienda agricola. "Cosmo di Russo" con l'etichetta "Don Pasquale Colline Pontine Dop", la "Miceli&Sensat" con l'etichetta "U'Ciuri" e "Alfredo Cetrone" con l'etichetta "Colline Pontine Cetrone Dop". Queste tre hanno guadagnato il premio Best in Class. È stata la sede del Centro Assaggiatori Produzioni Olivicole Latina (Capol), sala panel peraltro riconosciuta dal Masaf, ad ospitare l'evento tenutosi tra i giorni del 2 e il 5 Giugno. A giudicare gli oli extra vergini, viene infine precisato, è stata una giuria d'eccellenza diretta da Luigi Centauri, Capo panel e presidente del Capol.

© Riproduzione riservata