Taste of Milan, un menu col salmone dell'Alaska al ristorante il Liberty

Buon cibo, ottimo vino, aperitivi sfiziosi e tanta musica. Taste of Milan 2023 si annuncia per la decima edizione come un’esperienza enogastronomica straordinaria. Dieci favolosi anni a suggellare una manifestazione che vuole essere una festa imperdibile della gola e che coinvolgerà la città meneghina da giovedì 18 maggio a sabato 27. L’evento si svolgerà in una delle zone più internazionali della città, in quella CityLife dove svettano lussuosi grattacieli e uffici all’avanguardia e dove hanno scelto di abitare i più famosi vip del momento. Per accedere alla kermesse sono disponibili biglietti per tutte le tasche con diverse opzioni per soddisfare il palato.



Per gli amanti del pesce da segnare in agenda il ristorante “Il Liberty” che ha studiato un menù degustazione con uno dei prodotti ittici dell’Alaska: il salmone selvaggio Sockeye, il piccolo principe del Pacifico, chiamato così per via delle sue misure più contenute rispetto alle altre quattro specie ma che è molto apprezzato per la consistenza delle sue carni e il suo straordinario sapore naturale. Infatti è particolarmente presente nei menù di chef prestigiosi a livello cosmopolita oltre ad essere protagonista della cucina giapponese in quanto considerato il top nelle preparazioni a crudo.

Andrea Provenzani (fonte: Facebook)

Il salmone selvaggio dell’Alaska non è soltanto buonissimo, è anche naturale e sostenibile. Infatti, come tutti i prodotti ittici del Paese, la sua pesca è regolamentata da rigide leggi ad hoc che hanno lo scopo di evitare gli sprechi salvaguardando la riproduzione della specie e proteggendo l’ambiente.Il 25 e il 26 maggio, a pranzo, e il 27, a pranzo e cena, oltre a un particolare raviolo arrosto ripieno di ragù alla bolognese e a un personalissimo tiramisù, il rosso Sockeye entrerà nel menu degustazione di Andrea Provenzani in una versione particolarmente creativa: “Marinato con arancio, zenzero, peperoncino fresco, sesamo e coriandolo. Con mandorle, olive nere al forno, cipollotto e finocchietto”. Un autentico trionfo di sapori!Il Liberty è un ristorante elegante che si trova in via Monte Grappa, una zona della movida milanese. Patron e chef del locale èche definisce così la sua cucina: «L’espressione del mio essere, un viaggio meraviglioso dal pensiero alla creazione di un’idea… spesso un piatto!» Un ristorante, il suo, che accoglie tradizione e semplicità, una fusione tra classico e contemporaneo, dove “il nutrimento” rappresenta uno dei gesti più antichi, un richiamo così concreto ed essenziale che abbina necessità a piacere.

