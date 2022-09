Acetificio Mengazzoli, sostenibilità ed un'edizione limitata per il nuovo Agresto di Mantova

L’Agresto di Mantova è un condimento denso e aromatico ottenuto dal succo di uve acerbe, tipico della cucina mantovana già a partire dalla corte dei Gonzaga, come testimoniato nel volume “L’Arte di Ben Cucinare” edito nel 1662 da Bartolomeo Stefani, copocuoco presso il ducato di Mantova.

Ottimo come condimento per accompagnare piatti freddi come salumi e formaggi, ma anche per arricchire macedonie, gelati alle creme e semifreddi, per il suo gusto dolce e fruttato può essere consumato anche a fine pasto come digestivo. Attualmente l’Acetificio Mengazzoli è l’unica azienda italiana che distribuisce questa vera e propria “chicca” gastronomica, che produce anche in un’edizione limitata invecchiata: il “Dimenticato dal 1972”, un Agresto conservato ancora in botte di legno dall’anno 1972.

Agresto di Mantova

Dopo anni di riposo, questo aceto di frutta esprime le proprie caratteristiche equilibrate nel gusto, nei profumi intensi, forti e persistenti. Ottimo per condire minestre, minestroni, peperonate, spezzatini e stracotti, sulle carni e verdure lessate o al forno.

«Abbiamo curato il progetto dell’Agresto di Mantova nei minimi dettagli, dalla forma della bottiglia allo sviluppo del QR code e alle modalità nuove di comunicazione – sottolineano dall’Azienda - Per andare oltre la consuetudine e offrire qualcosa in più, qualcosa di nuovo, per aiutare il consumatore anche a un consumo consapevole».

Ecco allora che l’Agresto di Mantova, oltre ovviamente proporre un prodotto di altissima qualità, si caratterizza per tre elementi distintivo: bottiglia, display informativo e collarino con QR code.

In un’ottica sempre più green, che contraddistingue tutte le attività di Mengazzoli, per ridurre le problematiche di ingombro, sia in fase di trasporto sia a scaffale, è stato studiato un nuovo stampo della bottiglia, che risulta così più piatta rispetto alla media, con un display informativo in cartoncino perfettamente dimensionato per il vetro.

Dimenticato dal 1972

Il display fa quindi da fondo alla bottiglia e fornisce una prima comunicazione al consumatore: contenuto della bottiglia, particolari caratteristiche del prodotto e suo utilizzo. Infine, il collarino con QR code permette di approfondire alcuni aspetti, spiegando nel dettaglio il prodotto, in cosa si differenzia dagli altri aceti/condimenti in termini di sostenibilità, sicurezza alimentare, tracciabilità e metodo di produzione.

Il “Dimenticato dal 1972” è invece disponibile in una sobria bottiglia ad ampolla, confezionato a mano in un elegante tubo in legno.

Agresto di Mantova, in bottiglia di vetro da 250 ml, prezzo consigliato al pubblico € 9,80

Dimenticato dal 1972, in bottiglia di vetro da 100 ml, prezzo consigliato al pubblico € 10,00

