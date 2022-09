Venturini Baldini anticipa il Natale con la Balsamic Goccia Collection

Controllate pure il calendario, mancano cento giorni al Natale, precisi precisi, oggi 15 settembre. Per molti è ancora estate, per altri è già ora di pianificare l’agenda 2023. Per chi ama il Natale è invece tempo di farsi venire qualche idea regalo originale.

L’Acetaia di Canossa di Venturini Baldini gioca d’anticipo e presenta la sua Gift Box Goccia Collection, con una selezione di condimenti balsamici con un invecchiamento tra 5 e 8 anni, e si declina in Bianca – di sole uve bianche Malvasia -; Nera – da lenta maturazione per otto anni in legni di varie essenze -; Rosé – da uve Ancellotta – e Mela e Tartufo.

Non condimenti qualsiasi, dunque, ma vere e chicche gourmet. Una preziosità unica, capace di esprimere, oltre che un gusto ricercato, un valore che è espressione di un territorio e di una passione per le cose genuine.

Venturini Baldini – storica tenuta biologica nelle Terre di Canossa in Emilia, nel cuore della Food Valley, con annessi cantina, un esclusivo relais con una villa del 1500 appena restaurata e un ristorante che esalta le eccellenze del territorio – vanta la più antica acetaia della provincia di Reggio Emilia, l’Acetaia di Canossa.

Quattrocento botticelle gelosamente custodite in un ampio solaio d’altri tempi, capace di affrontare la calura estiva e il rigore dell’inverno, un mix di legni diversi – ginepro, rovere, gelso, castagno, ciliegio –, una storicità che inizia con la affascinante Matilde di Canossa e attraversa quattro secoli arriva fino ai nostri giorni, dove sposa l’innovazione.

Un luogo dalla forte personalità, un esclusivo Wine & Balsamic Relais Roncolo 1888 dove immergersi fuori dal tempo, quello che si può definire un piccolo angolo di paradiso là dove non te lo aspetti. Ecco allora che se si hanno amici, mogli o mariti, fidanzati, suoceri, colleghi davvero difficili, quelli che hanno tutto oppure non vogliono nulla, l’idea regalo è un mini-soggiorno immersi in questa tenuta dall’anima green degustando i vini della Tenuta, assaporando l’aceto delle 400 storiche botticelle della loro acetaia.

Per tutto questo basta un clic e il gioco è fatto: un Voucher Soggiorno Stay per due persone colazione inclusa, arriva direttamente via mail alla persona del cuore. Un regalo da fare ora per poi godersi il soggiorno dal 1° aprile, quando il Wine Relais aprirà le porte inaugurando la primavera! Chi preferisce una toccata e fuga, può scegliere la Gift Card, Degustazione Tasting Tour, e organizzare una wine experience per conoscere i vini dell’Emilia, così espressivi di un territorio, così sorprendenti.

Goccia Collection - 65 €

https://venturinibaldini.it/shop/senza-categoria/5-gocce/



Gift Voucher Roncolo 1888 - 315 €

https://venturinibaldini.it/shop/gift-voucher/gift-card-roncolo-1888/



Per maggiori informazioni:

https://venturinibaldini.it

http://acetaiadicanossa.it

