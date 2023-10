Gibus a "InOut The Contract Community" durante il Ttg Travel Experience di Rimini

Leader, in Italia, nel settore Protezione Solare e Outdoor Design di alta gamma, Gibus prenderà parte a InOut|The Contract Community di Italian Exhibition Group, kermesse che si terrà dall’11 al 13 ottobre 2023, nel contesto del Quartiere Fieristico di Rimini, in contemporanea con la sessantesima edizione di TTG Travel Experience. Innovativo marketplace, dedicato al contract e alle forniture per l’hospitality, InOut riunirà quest’anno ben quattro diversi saloni: SIA Hospitality Design, relativo all’ospitalità e ai nuovi concept per

l’accoglienza, Sun Beach&Outdoor Style, inerente alle attrezzature e ai servizi per il mondo balneare, Superfaces, pensato per trattare le superfici e i materiali innovativi per l’interior, il design e l’architettura, e infine Greenscape - The garden and outdoor contract fair, assoluta new entry che verterà sul tema arredo outdoor e garden. È proprio in quest’ultimo, nuovo concept espositivo che si inserirà Gibus, realtà italiana con un know how di oltre 40 anni, di recente protagonista di un processo di internazionalizzazione che ha condotto l’azienda in prima fila tra i player europei del settore outdoor design. All’interno del proprio allestimento - Padiglione B3 Stand 118-123 - Gibus proporrà alcune delle più avanzate soluzioni in materia di tende da sole e pergole bioclimatiche. Per quanto riguarda le prime, i visitatori potranno conoscere la tecnologia affidabile e il design essenziale delle tende a bracci TXT e Nodo, entrambe insignite con prestigiosi premi (iF Design Award 2020 per Nodo e Red Dot Design Award 2020 per Nodo e TXT), nonché risultato della feconda partnership tra la divisione R&D dell’azienda e lo studio di design industriale Meneghello Paolelli. TXT - che sarà esposta a Greenscape con Volant avvolgibile frontale, per riparare dai raggi anche nelle ore pomeridiane o serali - presenta un cassonetto a forma di parallelepipedo caratterizzato da una peculiare texture in grado di rendere sinergiche estetica ed efficienza progettuale: una sequenza di lamelle parallele in alluminio fuoriesce infatti dal nucleo centrale del cassonetto, con la duplice funzione di proporre non solo un gradevole e singolare design, evocatore di una sensazione di leggerezza grazie alla successione ritmica di pieni e vuoti, ma anche di mimetizzare gli elementi tecnici a vista.

Autentica trasposizione tecnologica di geometrie naturali, Nodo è dotata invece di un peculiare sistema - contraddistinto da una forma squadrata che contiene uno snodo dalla forma perfettamente circolare - che permette il moto di rotazione funzionale all’inclinazione della tenda, grazie a cui supporto e cassonetto restano sempre equidistanti rispetto al fulcro centrale, donando al prodotto un’emblematica armoniosità. Per quanto concerne invece le pergole bioclimatiche, Gibus esporrà a InOut i modelli Varia e Velvet Plus, entrambi top di gamma tra le soluzione progettate e realizzate dall’azienda. Caratterizzata da un design contemporaneo che colpisce per l’assoluta pulizia di linee e volumi, Varia è una struttura solida e resistente che abbina a un’estetica essenziale una serie di eccellenze tecnologiche. Tra queste, in primis, è da citare l’innovativa copertura a lame orientabili, in grado di ruotare da 0 a 120° grazie a un avanzato sistema brevettato dall’azienda: si tratta di Twist Motion, l’elegante e sincrono moto delle lame in alluminio, su due perni laterali, che consente l’apertura o la chiusura della copertura, garantendo la gestione del flusso d’aria e della luce diretta, nonché la protezione in caso di pioggia. Proprio grazie a quest’avanzata copertura, Varia permette di godersi un microclima sempre piacevole.

Ultima nata all’interno dell’ampia gamma di modelli bioclimatici Gibus, vero e proprio concentrato hi-tech in grado di mettere a disposizione ogni comfort, Velvet Plus si distingue per un rilevante valore aggiunto: la copertura retrattile a due gradi di libertà, grazie alla quale è possibile creare situazioni tra loro molto diverse in termini di penetrazione della luce negli ambienti outdoor protetti dalla struttura. Con Velvet Plus, si potrà in sostanza optare per una copertura completamente chiusa, orientata oppure impacchettata: le lame che costituiscono quest’ultima possono infatti essere posizionate a zero gradi, quindi in orizzontale, per avere un ombreggiamento completo nonché la massima protezione dagli agenti atmosferici; è però possibile anche orientarle fino a 85°, in verticale dunque, per creare al di sotto della pergola un microclima ideale permettendo a luce e aria di diffondersi nella quantità desiderata; infine, una volta inclinate, le lame possono essere anche impacchettate, per beneficiare di una totale luminosità e godere dell’infinita bellezza del cielo. Come Varia, Velvet Plus garantisce la completa integrazione nella struttura delle chiusure zip screen da utilizzare come schermature per evitare l’effetto serra nei mesi più caldi, e permette, contemporaneamente, di abbinare quest’ultime a chiusure vetrate, per un utilizzo della pergola anche nei mesi più freschi o in caso di forte vento.

