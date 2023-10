“Gente di lago e di fiume”: 15 chef stellati protagonisti sul lago Maggiore

Quindici chef stellati si riuniranno domenica 15 ottobre sull'Isola Pescatori a Stresa sul lago Maggiore, per la sesta edizione dell'evento “Gente di lago e di fiume”. Tra questi, ci saranno due cuochi con tre stelle Michelin: Paolo Casagrande del Lasarte a Barcellona e Chicco Cerea del Da Vittorio a Brusaporto (Bergamo). Complessivamente, questi chef porteranno con sé ben 20 stelle Michelin e cucineranno insieme ai cuochi dei ristoranti locali in dieci "isole del gusto" allestite appositamente per l'occasione.

Francesco Cerea - foto dalla pagina Facebook Da Vittorio Ristorante

Tra i partecipanti ci saranno anche Marco Sacco, che ha due stelle Michelin ed è il fondatore di "Gente di lago e di fiume" ed altri chef stellati con una stella Michelin, tra cui Alessandro Gilmozzi dell'El Molin a Cavalese (Trento), Christian Balzo del Piano 35 a Torino, Andrea Aprea dell'Andrea Aprea Restaurant a Milano, Mauro Elli dell'Il Cantuccio ad Albavilla (Como), Luca Marchini de L'erba del re a Modena, Giorgio Bartolucci del L'atelier Restaurant e Bistrot a Domodossola (Vco), Paolo Griffa del Caffè Nazionale ad Aosta, Gianfranco Pascucci dell'Al Porticciolo a Fiumicino (Roma), Felice Lo Basso del Felix Lo Basso Home&Restaurant a Milano, Riccardo Bassetti dell'Il Porticciolo a Laveno Mombello (Varese), Marta Grassi del Tantris a Novara e Davide Marzullo della Trattoria Contemporanea a Lomazzo (Como).

