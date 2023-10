Arriva “Mangia e Cambia”, la festa della cultura agroalimentare slow

Dal 17 al 19 novembre, Messina ospiterà la prima edizione di "Mangia e Cambia", una festa della cultura agroalimentare organizzata da Messina Food Policy con il sostegno di Slow Food Messina e Slow Food Italia. Questo evento comprenderà tre giorni di appuntamenti enogastronomici, tavole rotonde, forum e laboratori del gusto, con l'obiettivo di promuovere un nuovo modello di politiche alimentari che possa avviare lo sviluppo sostenibile di tutto il territorio. L'evento è aperto non solo agli operatori del settore, ma anche a ogni cittadino interessato al vivere sostenibile.

Messina Food Policy è una iniziativa nata nel settembre 2022 grazie all'impegno della Comunità Slow Food per la Salvaguardia della Biodiversità dello Stretto di Messina, Slow Food Sicilia, il Comune di Messina, la Città Metropolitana di Messina, la Camera di Commercio di Messina e la Fondazione Me.S.S.In.A. Questa iniziativa si propone di sviluppare politiche per sostenere la transizione ecologica, riconoscendo nel cibo un elemento chiave per il cambiamento e per promuovere un turismo sostenibile che valorizzi i produttori come custodi dei territori. "Mangia e Cambia" sarà un evento diffuso che coinvolgerà diversi luoghi nella città di Messina. Nel Salone delle Bandiere del Palazzo Municipale, ospiterà l'Assemblea Nazionale dei soci di Slow Food Italia, con delegati provenienti da tutto il paese.

Durante i tre giorni, ci saranno numerosi eventi e momenti di riflessione partecipata. Il venerdì 17, presso la Camera di Commercio di Messina, si discuterà dell'importanza del cibo come leva per il cambiamento. Sarà presentata anche la rete See2Sea, che coinvolgerà diverse Camere di Commercio italiane nella cooperazione per lo sviluppo di buone pratiche di turismo sostenibile, co-marketing territoriale e politiche alimentari volte a creare interconnessioni produttive per rafforzare le economie locali. Inoltre, verranno presentati gli itinerari slow della provincia di Messina, che mirano a promuovere un nuovo modello di viaggio basato su incontri con produttori locali, cuochi e la scoperta delle tradizioni locali.

Durante l'evento, ci sarà anche la consegna del premio "Stretto Tra Due Mari", istituito da Messina Food Policy e destinato a individui, associazioni, istituzioni culturali o imprese che contribuiscono alla transizione ecologica attraverso progetti di green economy ed eco-innovazione. Il cuore pulsante della manifestazione sarà Piazza Unione Europea, dove sarà allestito un Mercato dell'Agroecologia Siciliana a partire da venerdì mattina. Qui, i produttori dei Presìdi Slow Food, dell'Arca del Gusto e produttori locali racconteranno il loro impegno nella custodia e salvaguardia del territorio. Il mercato offrirà prodotti a filiera corta, stagionali e rispettosi dell'ambiente e dei diritti dei lavoratori, facilitando l'incontro tra produttori di piccola scala che faticano ad accedere ai canali commerciali della grande distribuzione. Il mercato sarà anche il luogo in cui si terranno eventi enogastronomici, laboratori del gusto e forum tematici, con l'opportunità di degustare vini del territorio messinese, nonché vini naturali e biodinamici prodotti da vignaioli siciliani.

