Il Consorzio Alta Langa sarà alla 93ª Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba

Anche quest’anno il Consorzio Alta Langa sarà presente alla Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, giunta alla sua 93ª edizione: il Consorzio entra tra i Main Sponsor e l’Alta Langa Docg si conferma Official Sparkling Wine della manifestazione, che andrà in scena dal 7 ottobre al 3 dicembre 2023.

«Anno dopo anno lavoriamo per consolidare ed esaltare il legame tra Alta Langa Docg e Tartufo Bianco d’Alba» commenta la presidente del Consorzio Mariacristina Castelletta «un matrimonio di gusto e di intenti, in cui l’impegno comune è quello di promuovere al meglio queste due eccellenze in Italia e nel mondo».

Le aziende del Consorzio che partecipano alla Fiera Internazionale del Tartufo Bianco con i loro vini Alta Langa sono: Araldica - Il Cascinone; Banfi; Bera; Berutti; Bosca; Agricola Brandini; Cantina Alice Bel Colle; Cantina Vallebelbo; Casa E. di Mirafiore; Cascina Cerutti; Cerrino; Contratto; Coppo; Daffara & Grasso; Deltetto; Enrico Serafino; Ettore Germano; Fabio Perrone; Fontanafredda; Gancia; Giulio Cocchi; Il Falchetto; Ivaldi; Marcalberto; Mario Giribaldi; Mauro Sebaste; Pecchenino; Poderi Cusmano; Poderi Vaiot; Rapalino; Ravasini - Cascina Bretta Rossa; Rizzi; Roberto Garbarino; San Silvestro; Sara Vezza; Tenuta Carretta; Terrabianca; Terre del Barolo; Tosti1820.

Tutti i fine settimana andranno in scena i Cooking Show nella Sala Beppe Fenoglio, all’interno del Cortile della Maddalena adiacente al Mercato mondiale del Tartufo. I Cooking Show permettono di scoprire i segreti dei più quotati chef nazionali e internazionali che faranno assaporare le loro preparazioni con il Tartufo Bianco d’Alba. In abbinamento sarà servito l’Alta Langa Docg dei produttori del Consorzio, nell’iconico calice “Terra”, progettato da Italdesign e realizzato dai maestri del cristallo di Collevilca.

Questi gli chef che si avvicenderanno ai fornelli in occasione dei Cooking Show: Gabriele Boffa** (Locanda Sant’Uffizio – Enrico Bartolini); Alessandro Mecca (Al Castello di Grinzane Cavour); Flavio Costa* (Ristorante 21.9); Fabio Sgrò* (Guido da Costigliole); Pasquale Laera* (Ristorante Borgo Sant’Anna); Fernando Tommaso Fiorino (Arborina); Ugo Alciati* (Guido Ristorante); Enrico Marmo* (Balzi Rossi); Luca Zecchin (Coltivare); Alberto Quadrio; Giuseppe d’Errico* (La Madernassa Ristorante & Resort); Stefano Sforza (Ristorante Opera); Pino Cuttaia** (La Madia); Dennis Cesco (Ristorante Damà – Relais Villa d’Amelia); Gennaro Esposito** (Ristorante Torre del Saracino); Paolo Griffa* (Al Caffé Nazionale); Michelangelo Mammoliti (La Rei Natura, Il Boscareto); Maurizio Bufi (Ristorante Il Fagiano, Grand Hotel Fasano); Andrea Rizzi (Ristorante 12 Monaci); Marco Stagi* (Bolle Restaurant); Andrea Berton (Ristorante Berton); Antonella Ricci e Vinod Sookar*; Davide Palluda* (All’Enoteca); Francesco Marchese* (Ristorante Fre – Réva Resort); Anna Ghisolfi (Anna Ghisolfi Ristorante); Antonio Ziantoni* (Zia Restaurant); Giorgio Pignagnoli* (Ristorante Nove – Villa della Pergola); Eugenio Boer (Ristorante Bu:r); Raffaele Lenzi* (Ristorante Al Lago); Andrea Larossa* (Andrea Larossa Ristorante); Mauro Elli* (Il Cantuccio); Margherita Giampiccolo (Très); Francesco Costantini (Moda Venue); Paolo Pettenuzzo; Michele Minchillo* (Vitium Restaurant); Massimiliano Musso* (Ristorante Albergo Cà Vittoria); Giuseppe Daniele (Unitum); Luigi Taglienti (Ristorante Io Luigi Taglienti).

Anche nel corso delle Cene Insolite, cene d’eccellenza cucinate da prestigiosi cuochi stellati, così nominate perché si svolgono in luoghi non solitamente utilizzati per la cucina, l’Alta Langa Docg sarà servito ai partecipanti in abbinamento con i piatti di grandi chef del panorama nazionale che incontrano il Tartufo Bianco d’Alba. Al Teatro Sociale di Alba si succederanno Pino Cuttaia (2 stelle Michelin), Gennaro Esposito (2 stelle Michelin), Andrea Berton (1 stella Michelin). Una speciale cena dedicata alle Alte Bollicine Piemontesi si svolgerà al Castello di Roddi, chef Michele Minchillo (1 stella Michelin), venerdì 10 novembre: durante la serata sarà possibile scegliere liberamente quale etichetta degustare in abbinamento ai piatti dello chef tra un’ampia carta di Alta Langa Docg.

Il Tartufo Bianco

Come ogni anno, il metodo classico piemontese si potrà degustare all’interno della Grande Enoteca della Fiera dove un settore sarà espressamente riservato alle etichette di Alta Langa Docg del Consorzio.

Nella Sala Beppe Fenoglio nel Cortile della Maddalena il 22 ottobre alle 15 si svolgerà un laboratorio del gusto guidato dal sommelier Davide Buongiorno e dedicato alla scoperta delle Alte Bollicine Piemontesi dell’Alta Langa Docg.

Biglietti sul sito della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba.

