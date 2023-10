Lesaffre presenta “Italia e Francia: Capolavori d’arte bianca”

È tutto pronto per “Italia e Francia: Capolavori d’arte bianca”, la masterclass organizzata da Lesaffre, azienda che produce e commercializza lievito fresco, lievito madre e soluzioni per la panificazione artigianale, industriale e domestica, in programma martedì 10 ottobre 2023 presso la sede di Sissa Trecasali nel parmense.

La masterclass avrà come ospiti speciali due protagonisti della panificazione, italiana e francese, Ezio Rocchi e Mickaël Chesnouard, Mof Boulanger 2011, che nell’arco della giornata condivideranno segreti e tecniche per realizzare otto diverse ricette, dolci e salate, in omaggio alla tradizione di arte bianca dei loro rispettivi Paesi.

Italia e Francia: Capolavori d'arte Bianca

Ezio Rocchi eseguirà la Focaccia genovese, il Pane del miracolo, la Focaccia dolce e la Pizza alla pala, mentre Mickaël Chesnouard dedicherà la sua dimostrazione a quattro prodotti della tradizione francese: Croffin al cioccolato e nocciola, Tourte de Seigle, Baguette al farro e Globe Croqueur.

Ezio Rocchi, Maestro di Panificazione e figlio d’arte, ha iniziato giovanissimo la sua carriera nell’azienda di famiglia. Nel tempo ha contribuito alla crescita di diverse realtà della panificazione sul territorio ligure, trasformandole in moderne strutture di successo. A partire dal 2011 si è dedicato alla consulenza e alla formazione, diventando anche docente esterno in Alma, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana. Membro del Richemont Club Italia, nel 2022 ha inaugurato la Bakery del nuovo format “Harry’s Table by Cipriani” a Waterline Square, New York.

Ezio Rocchi e Mickaël Chesnouard

Mickaël Chesnouard, MOF Boulanger 2011 (Meilleur Ouvrier de France), vanta un’esperienza ventennale nella panificazione e nella viennoiserie. Alla sua attività artigianale ha affiancato nel tempo quella di formazione, diventando punto di riferimento di scuole e corsi di panificazione in Francia. Nel 2020 ha inaugurato la sua “Les copains d’abord”, rinomata boulangerie a Trélazé, città della regione della Loira.

L’evento di formazione ha la durata di una giornata (9.00-16.30), è gratuito ed è rivolto ai professionisti dell’arte bianca, che potranno dare conferma della loro partecipazione al numero 0521 878011 o scrivendo a e.marconi@lesaffre.com.

© Riproduzione riservata