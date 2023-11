Nostalgia canaglia ad Assisi con il raduno nazionale dell'Amarcord

L'adunata nazionale degli amanti degli anni Novanta si celebrerà in una location che ha debuttato nella nightlife umbra nel corso del 2004 affermandosi come uno dei club più raffinati ed eleganti. La struttura presenta un'unica area open-space che inizia la serata come ristorante per trasformarsi poi in discoteca.

Alla discoteca Pocoloco a Rivorto di Assisi il primo raduno in Umbria di due generazioni diverse

Il prossimo 18 novembre sul palco, a guidare i festeggiamenti, ci saranno i figuranti di 90 Wonderland. La pista da ballo sarà pervasa da un'iconica celebrazione degli anni '90, con il ritmo travolgente dei Green Day e dei Backstreet Boys che farà ballare tutti i presenti. Sul palco, l'incredibile spettacolo vedrà esibirsi Spider-Man e Mario Bros accompagnati da scenografie evocative tratte da Jurassic Park. Non mancheranno le sensazionali ballerine in stile "Baywatch" e l'indimenticabile programma televisivo "Stranamore", dedicato a chi cerca l'anima gemella. Gli enormi pacchetti di chewing gum Brooklyn saranno protagonisti accanto alle affascinanti Wonder girls.

Sarà una serata dedicata alla nostalgia canaglia quella che si svolgerà nella suggestiva location a pochi chilometri da Assisi, per rivivere la storica decade della musica. Alle console, un mix esplosivo di successi pop, rock e dance, brani che hanno dominato le classifiche durante l'epoca d'oro della musica. Ogni canzone inviterà i presenti a cantare a squarciagola e a rivivere i ricordi più emozionanti. Lo spettacolo sarà completato da effetti speciali e una super video sigla, promettendo un'esperienza di musica e spettacolo senza precedenti.

Di Claudio Zeni

© Riproduzione riservata