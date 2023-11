In Piazzale degli Alpini a Bergamo torna “Il Villaggio di Natale”

Dal 17 novembre al 26 dicembre, tutti i giorni dalle 9:30 alle 19:30 e il sabato dalle 9:30 alle 22:00, torna il tradizionale Villaggio di Natale in piazzale degli Alpini, organizzato dall'associazione Notèr de Bèrghem, in collaborazione con Anva Confesercenti Bergamo. Per le 26 caratteristiche casette in legno si riconferma la collocazione sulla soglia di Piazzale degli Alpini, sconfinando sul marciapiede di Viale Papa Giovanni XXIII e abbracciando la pista di pattinaggio ospitata da Nxt Station. A stuzzicare la fantasia e il gusto ci saranno tantissimi prodotti artigianali e gastronomici, peculiarità di un mercatino natalizio che colora e profuma il centro di Bergamo da 15 edizioni.

A Bergamo torna "Il Villaggio di Natale"

Addobbi di ogni forma e colore, dai più fantasiosi ai più tradizionali, arredi natalizi di legno dal Sud Tirolo, giocattoli per bambini di ogni età, calde sciarpe in lana, colorati calzettoni, cuscini e coperte, ciabatte e guanti lapponi, ma anche caramelle per tutti i gusti e dolci tipici ungheresi, frutta esotica, focaccia ligure, Bretzel austriaci, gastronomia umbra e molti altri prodotti per prepararsi al Natale e trovare curiosi regali. Come ogni anno l'evento speciale per tutti i bambini sarà la presenza di Santa Lucia il pomeriggio di domenica 10 dicembre, alle ore 15:00. Il 25 dicembre ospite d'onore sarà Babbo Natale, con dolci e fotografie per tutti. Immancabile la giostra natalizia dedicata ai bambini, mentre il fine settimana tornano gli artisti di strada e le esibizioni musicali con zampognari e cornamuse.Come da tradizione, la notte della Vigilia il villaggio ospiterà la Santa Messa di Natale celebrata dalla Caritas nel piazzale autolinee alle 22.00 e, a seguire, panettone e spumante per tutti.

Cesare Rossi vicedirettore di Confesercenti Bergamo: «Non è Natale se non si inaugura il Villaggio di Piazzale Alpini, ora ci aspettano 40 giorni di colori e sapori per accompagnarci alle festività. Confesercenti è vicina agli amici della Notèr de Bèrghem sin dalla prima edizione e abbiamo visto cambiare moltissimo la morfologia di quella piazza e di questo Villaggio. Anche per questo un grande grazie va al Comune e alle istituzioni che ci appoggiano ogni anno, grazie anche agli operatori che puntualmente tornano a Bergamo felici di condividere con noi la festa del Natale e grazie a tutti i cittadini e turisti che ci verranno a trovare. Il Natale è sicuramente una festa religiosa, ma non possiamo nascondere il grande valore commerciale che in alcuni casi è salvifico per le nostre imprese familiari, perciò vi aspettiamo in Piazzale Alpini per la magia e per la voglia di regalarsi qualcosa di speciale».

Graziano Danesi presidente dall'associazione Notèr de Bèrghem: «Siamo davvero felici e orgogliosi di tornare ad accendere le luci di Natale nel "nostro" Piazzale Alpini e tornare anche quest'anno ad abitare le caratteristiche casette di legno piene di cose meravigliose da regalare. Abbiamo pensato di confermare tutte le iniziative degli anni scorsi e di trovare, ogni giorno, un buon motivo per fare un giro in al Villaggio, tra le nostre casette con Santa Lucia, Babbo Natale, la Messa della Vigilia, gli zampognari, i burattini e tanto altro. Infine ci piace confermare la bella e proficua collaborazione con gli amici di NXT Station che ripropongono la bellissima e freddissima pista di pattinaggio».

Il Villaggio aprirà le porte venerdì 17 novembre dalle 9 alle 19.30. L'inaugurazione, con il taglio del nastro alla presenza del vicesindaco di Bergamo Sergio Gandi, è prevista sabato 18 novembre alle ore 12.00

