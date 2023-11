Il Garda Doc raccontato da Ais Lombardia a Milano tra masterclass e degustazioni

Ais Lombardia ospita il Consorzio Garda Doc per un pomeriggio interamente dedicato alla Denominazione: il 6 novembre all'Hotel The westin Palace (piazza della Repubblica 20) dalle 16.30 alle 20.30 sarà possibile partecipare al banco di degustazione dei vini varietali, suddiviso in 3 aree tematiche: spumanti, bianchi e rossi, espressioni di un territorio naturalmente predisposto alla viticoltura di qualità, grazie all'effetto mitigante e alle brezze del lago di Garda.

Garda Doc: un territorio unico dove le storie di persone si intrecciano a storie di terroir

A partire dalle ore 16.30 si svolgerà la masterclass “Garda Doc: un territorio unico dove le storie di persone si intrecciano a storie di terroir”, guidata dal sommelier Bruno Ferrari e condotta da Paolo Fiorini, Presidente del Consorzio Garda Doc, che si soffermerà sulla geopedologia dell'areale gardesano. Frutto della ricerca scientifica di cui il Consorzio si fa promotore, la Carta dei Suoli testimonia la sorprendente varietà che racchiude al suo interno: nel corso della masterclass sarà proiettato un Documentario evocativo che declina il linguaggio scientifico in chiave divulgativa. Seguirà una degustazione di 12 etichette alla cieca.

«Siamo lieti di aver raccolto l’invito di Ais Lombardia – dichiara il Presidente del Consorzio Garda Doc Paolo Fiorini – attraverso le degustazioni e tramite la masterclass possiamo trasmettere la ricchezza di questo territorio vinicolo straordinario, dalle caratteristiche paesaggistiche uniche, protetto dalle montagne e affacciato sul bacino più grande d’Italia. Uno degli ambiti di intervento in cui ci siamo mossi maggiormente e con grande successo negli ultimi anni è infatti il consolidamento dell’immagine dei vini del Garda, con l’obiettivo di rafforzare un’immagine sempre più riconoscibile e far sì che il loro valore venga percepito e recepito dal consumatore».

L’appuntamento è dedicato ai soci Ais. Per il banco di degustazione l'ingresso è gratuito senza prenotazione (per il calice da degustazione è richiesta una cauzione di 5€ che verrà restituita all’uscita); per la masterclass prevede il pagamento di una caparra, rimborsata tramite Nexi, in caso di effettiva partecipazione (per info: Aislombardia.it).

