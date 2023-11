Molino Spadoni porta le sue farine alla fiera Ristora Hotel Sicilia di Catania

Molino Spadoni presenzierà per la prima volta alla fiera RHS - Ristora Hotel Sicilia (Catania, 12/15 novembre), il più prestigioso salone del Sud Italia specializzato nel mondo Horeca. Una scelta strategica: per l’azienda la Sicilia è il secondo mercato per la vendita di prodotti Food Service dopo l’Emilia Romagna.

Molino Spadoni esporrà all’interno dello stand di Babbi, leader per la produzione di ingredienti per il gelato artigianale, la pasticceria e il mondo Horeca Protagoniste saranno le referenze gelo, accomunate dall’alto livello di servizio che coniuga qualità, rapidità di preparazione e garanzia di risultato, più le farine, immancabili in ogni cucina. Nello stand per presentare al meglio i prodotti sarà presente il Pizza Specialist Vincenzo Cimino coadiuvato da un Master Chef NIP, Nazionale Italiana Pizzaioli.

Nell’ambito gelo Molino Spadoni porterà la gamma completa di panificati, con particolare focus sulle referenze Pinsa e PanPinsa, schiacciatine pretagliate da riattivare in forno e farcire a piacere, croccanti fuori e soffici dentro. Realizzate con farina di grano tenero, farina di soia, farina di riso, pasta madre e biga, vantano un impasto ad altissima idratazione, soffice e alveolato. Tante le varianti: PanPinsa tipo “0”, PanPinsa Integrale, PanPinsa al Riso Nerone, PanPinsa Curcuma e Semi di Lino, PanPinsa ai 7 Cereali e, infine, PanPinsa alla Mediterranea. C’è anche la versione Maxi tipo “0”, non pretagliata, ideale anche da tagliare a fette per il cestino del pane. Allo stand anche le Pinse Surgelate Precotte, sempre più apprezzate e dalla grande versatilità.

la Farina Professionale XLL - Extra Lunghe Lievitazioni di Molino Spadoni

Saranno presenti anche altri prodotti frozen realizzati con le farine dell’azienda, una linea completa di impasti e di panificati per pizzerie, ristoranti, bar e punti caldi, concepiti da chi di farine se ne intende appositamente per semplificare i processi con prestazioni altamente time saving.

Non mancheranno le farine, fiore all’occhiello dell’azienda. Oltre alle classiche Farine Gran Mugnaio PZ, ideali per pizze della migliore tradizione italiana in tutte le varianti con impasti a breve, media o lunga lievitazione, saranno presenti la Farina Professionale XLL - Extra Lunghe Lievitazioni e la Miscela Professionale per Gran Pinsa alla Romana.

Con RHS Molino Spadoni continua a incrementare il numero delle partecipazioni fieristiche, aumentando la visibilità sul territorio, in questo caso il meridione, in cui la cultura del buon cibo è particolarmente sentita e radicata. L’intento, come sempre, è presentare la profondità di gamma che l’azienda è in grado di mettere a disposizione dei professionisti, offrendo prodotti per realizzare tante differenti preparazioni con una qualità sempre costante.

