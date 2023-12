Torna HospitalitySud, l'evento per il comparto dell'ospitalità del Sud Italia

La quinta edizione di HospitalitySud - un evento focalizzato sulle forniture, i servizi e la formazione nell'ambito dell'hotellerie e dell'extralberghiero - si terrà il mercoledì 21 e giovedì 22 febbraio 2024 alla Stazione Marittima di Napoli. Organizzato dalla Leader srl, HospitalitySud rappresenta un prestigioso incontro nel Sud Italia per gli operatori del comparto dell'ospitalità, coinvolgendo titolari, manager, personale e consulenti di varie strutture: hotel, resort, ville, dimore storiche, relais, country house, agriturismi, villaggi, camping, glamping, bed & breakfast, affittacamere, case vacanza, ostelli, spa e terme.

Tutto pronto per la quinta edizione di HospitalitySud

I professionisti interessati avranno accesso gratuito al salone espositivo, dove potranno incontrare aziende e partecipare a seminari di aggiornamento, sessioni formative e incontri professionali su tematiche rilevanti. Le aziende coinvolte operano in diversi settori merceologici, tra cui abbigliamento professionale, articoli per la cortesia, lavanderia, biancheria, accessori per la tavola, la camera da letto e il bagno. Altri comparti comprendono branding, gestione delle relazioni con la clientela, marketing, comunicazione, certificazioni, consulenza strategica, formazione, offerte di lavoro, design e complementi d'arredo per interni ed esterni, elettrodomestici, elettronica professionale, climatizzazione, servizi food & beverage per la colazione, gestione telefonica, sistemi audiovisivi, WiFi, materiali edilizi come ceramica, sanitari, vetro, piattaforme online di agenzie di viaggio, motori di ricerca, piattaforme integrate con booking engine e uffici centralizzati per prenotazioni, gestione dei ricavi, progettazione e ristrutturazione degli interni, servizi energetici, sistemi antincendio, servizi finanziari come assicurazioni, banche, circuiti di carte di credito, marketing sui social media, tecnologie hardware e software di gestione, pubblicità online, marketing web e web design.

