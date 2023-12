Terra Madre 2024, un'occasione per “fare pace con la natura”

26-30 settembre 2024 al Parco Dora di Torino l'edizione del ventennale che verrà festeggiata con un tema complesso “fare pace con la natura”, ovvero tracciare un percorso per condurci alla costruzione di una nuova relazione tra natura ed esseri umani. Per arrivare all'inagurazione del 26 settembre la rete Slow Food in collaborazione con i loro partner, istituzionali e privati, ha tracciato un percorso, The Road to Terra che prevede 10 mesi di eventi con l'obiettivo di coinvolgere più persone possibili intorno al tema di Terra Madre 2024.

Terra Madre 2024 in scena il prossimo anno a Torino

L'inizio il 12 dicembre con l'incontro a cura di Francesco Sottile, autore del libro edito da Slow Food “Dalla parte della natura” per sensibilizzare gli allievi di due scuole torinesi, l'Istituto Professionale Statale G. Colombatto e il Liceo Linguistico e Classico Gioberti, a comprendere il punto di vista della natura. In effetti i primi eventi si sono tenuti nei giorni dell'Atp Finals con la conferenza dedicata al tema alimentazione e sport in cui è stato affrontato il tema del rapporto quotidiano di un grande atleta con il cibo. Nei prossimi giorni l'appuntamento della serie In cucina con Slow Food da Eataly Lingotto per scoprire la cucina vegetale per le feste (martedì 5 dicembre) con Matteo Cambuli, cuoco dell'Alleanza Slow Food. Sempre da Eataly la rete internazionale dei Mercati della Terra avvia gli appuntamenti di The Road to Terra Madre domenica 17 dicembre, coinvolgendo circa 15 produttori e artigiani del cibo.

In primavera sono diversi gli appuntamenti già in programma in Italia: ad Assisi, negli spazi antistanti la Basilica inferiore di San Francesco, il 20 aprile si terrà la presentazione della Guida agli Extravergini mentre a Brescia il 24 e 25 maggio sarà la volta della presentazione della Guida alle Birre, entrambe per Slow Food Editore. A Roma a fine maggio si terrà la seconda edizione di Anteprima Terra Madre che, oltre ai laboratori per i più piccoli, al mercato e alle conferenze, ospiterà l'incontro di 300 giovani della rete Slow Food e di altre organizzazioni della società civile che arriveranno da tutta Italia per confrontarsi sui temi proposti da Terra Madre.

