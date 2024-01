Dopo il successo delle precedenti edizioni, arriva anche quest'anno Shake Your Future, il progetto di responsabilità sociale dedicato ai più giovani promosso da Martini, brand icona del Made in Italy nel comparto spirits. Shake Your Future è un programma di formazione professionale per barman che fornisce ai ragazzi tutto ciò di cui hanno bisogno per intraprendere un'entusiasmante carriera nel settore del bartending, offrendo così un’opportunità unica ai giovani con un passato difficile.

Shake Your Future, torna il programma di formazione “speciale” per barman

Quest'anno l'iniziativa vedrà coinvolte ben 5 città: Torino, Milano, Genova, Roma e Napoli. La presentazione del progetto si terrà mercoledì prossimo, 17 gennaio alle ore 18 in Terrazza Martini. Saranno presenti Massimo Barboni, general manager di Martini & Rossi, Maurizio Fabaro, advocacy & field expert lead, oltre che altre key people di brand, le scuole partener dell'iniziativa, studenti degli anni passati e nuovi candidati.

