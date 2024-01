A Wine & Siena si celebrano le eccellenze premiate da “The WineHunter Award”

Dal 27 al 29 gennaio, Siena accoglierà il primo grande evento dell'anno dedicato al vino in Italia: Wine & Siena. Questa rassegna, ideata da Helmuth Köcher, patron del Merano WineFestival, e dal presidente di Confcommercio Siena, Stefano Bernardini, riunisce produttori e appassionati in un contesto dove il patrimonio culturale si unisce alle eccellenze enologiche e gastronomiche premiate con il prestigioso The WineHunter Award. Un'occasione unica per immergersi nella ricchezza del mondo vinicolo, celebrando le migliori produzioni e condividendo l'entusiasmo per il connubio tra cultura e gusto.

Conto alla rovescia per Wine & Siena

Oltre 500 etichette di vini provenienti dall'Italia e non solo, insieme alle eccellenze gastronomiche presentate da 60 produttori selezionati, sono protagonisti delle prestigiose sale del Santa Maria della Scala. Inoltre, in programma degustazioni e interventi tra le suggestive architetture senesi: il Palazzo Comunale, il Grand Hotel Continental Siena - Starhotels Collezione e Palazzo Squarcialupi al Santa Maria della Scala.

Si inizia venerdì 26 gennaio 2024, taglio del nastro alle 18 a Palazzo Sansedoni, sede della Fondazione Monte dei Paschi per l'inaugurazione. Alle 20 torna la Small Plates Dinner al Santa Maria Della Scala - Palazzo Squarcialupi. Con i percorsi sensoriali si parte alle 11 di sabato 27 gennaio al Santa Maria della Scala, fino alle 18 con la degustazione di prodotti enogastronomici degli espositori Wine, Food & Spirits, Extrawine, i Consorzi. Sabato 27 gennaio, porte aperte a Palazzo Sansedoni, Fondazione Monte dei Paschi di Siena, per due visite guidate su prenotazione (per un massimo di 30 persone a visita), una alle 12 e una alle 17 - per prenotare scrivere a info@verniceprogetti.it. Domenica 28 gennaio, stand aperti dalle 11 fino alle 18. Infine, con Wine&Siena 2024 torna la giornata di lunedì 29 gennaio dedicata agli operatori del settore e alla stampa, occasione unica per degustare e scoprire nuovi prodotti e conoscere le aziende produttrici.

