Torna a Roma Vinòforum Class, preview di Vinòforum 2024, l’evento enogastronomico che da oltre 20 anni porta nella Capitale le eccellenze food & wine di tutta la Penisola. In questa settima edizione, in programma il 19 gennaio, dalle 16.30 alle 22.30, sessantuno cantine italiane incontrano istituzioni e trade capitolino negli spazi del Garum, Biblioteca e Museo della Cucina ai piedi del Circo Massimo. Vinòforum Class è un evento riservato esclusivamente agli operatori, solo su invito. Riservati però 50 ingressi al pubblico di affezionati della manifestazione.

Vinòforum Class: a Roma oltre cento etichette di 61 cantine italiane

«Siamo pronti per la settima edizione di Vinòforum Class - afferma Emiliano De Venuti, Ceo di Vinòforum - uno degli eventi più esclusivi realizzati dal nostro gruppo, concepito come trait d’union tra le cantine e i più importanti player di settore. Su uno dei palcoscenici più belli di Roma, inaugureremo la stagione 2024 con un parterre di banchi d’assaggio che avranno protagonisti i vini delle migliori cantine italiane e qualche chicca internazionale».

Il percorso di degustazione coinvolgerà oltre cento etichette, in rappresentanza di alcuni dei terroir più vocati, non solo italiani. Dal Barolo all’Etna, dall’Amarone al Chianti, passando per le migliori espressioni della spumantistica nazionale, fino allo Champagne e ai vini degli States, il pubblico di Vinòforum Class potrà testare il potenziale evolutivo dei vini proposti confrontando l’annata corrente con un’annata storica.

