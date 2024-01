Il neoconsorzio “Italian culinary consortium” è partner di Vini da Terre Estreme

Dalla forte determinazione dello chef Carmelo Carnevale è nato a Londra l'Italian culinary consortium (Icc), un consorzio internazionale che unisce chef professionisti e appassionati della ristorazione con un comune amore per l'ospitalità italiana. Icc ha come obiettivo la valorizzazione della professione in tutti i rami dell'ospitalità promuovendone le attività del comparto nell'interesse di tutti i membri associati e nel riconoscimento della professione dell'alta arte culinaria e collabora con vari enti esaminatori e istituti di istruzione professionale nel settore dell'alberghiero.

L'Italian culinary consortium è partner di Vini da Terre Estreme (26/26 febbraio a Roma)

Oggi annovera delegazioni nelle Isole Canarie, Romania, Georgia, Russia, Austria, Danimarca, Belgio e Canada. Prossime le aperture delle delegazioni di Singapore, Hong Kong, Thailandia, India, Dubai, Serbia e Repubblica Ceca. In Italia, si sta consolidando con delegazioni ufficiali in varie regioni quali Sicilia, Marche, Lazio e Puglia. Icc, poi, è partner ufficiale dell'evento Vini da Terre Estreme che si terrà a Roma il 25 e 26 febbraio prossimi, che si riconferma come importante evento di promozione commerciale italiano, e non solo, per la comunicazione e valorizzazione della viticoltura eroica quella prodotta con uve coltivate in zone sconosciute, geograficamente impervie, in minuscoli fazzoletti di terra strappati alla montagna o al mare.

