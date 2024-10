Galbani protagonista alla Sagra del Formaggio di Corteolona

Il prossimo 6 ottobre, Galbani, storico marchio del Gruppo Lactalis, sarà presente alla Sagra del Formaggio di Corteolona (Pv) per celebrare una delle combinazioni più amate della tradizione culinaria italiana: polenta e gorgonzola. L’evento, organizzato in collaborazione con il Comune e la Pro Loco di Corteolona e Genzone, si terrà nella piazza principale del paese, dove i visitatori potranno degustare diverse varietà di formaggi.

Il sindaco di Corteolona, Angelino Dossena, ha sottolineato l'importanza della manifestazione: «La Sagra del Formaggio è un momento speciale per la nostra comunità, che trova nella collaborazione con realtà come Galbani un'importante occasione per valorizzare il nostro territorio e le sue eccellenze». Dossena ha poi evidenziato il legame storico tra l’azienda e la comunità locale: «La presenza dello stabilimento Galbani testimonia una forte sinergia e un legame profondo tra l'azienda e la nostra terra». Anche Giuseppe Previti, direttore dello stabilimento Galbani di Corteolona, ha espresso soddisfazione per l’evento: «Dopo il successo della scorsa edizione, siamo felici di essere di nuovo presenti alla Sagra del Formaggio, nel contesto della provincia pavese, che rappresenta una parte importante della nostra storia». Durante la Sagra, il team Galbani sarà a disposizione dei partecipanti, offrendo degustazioni di formaggi e salumi, accompagnate da pillole di storia del marchio.

