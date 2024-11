Anteprima VitignoItalia 2024: eccellenze enologiche in scena a Napoli

Parte il conto alla rovescia per Anteprima VitignoItalia, l’evento che anticipa la 19ª edizione della manifestazione principale, prevista dall’11 al 13 maggio 2025. Lunedì 25 novembre, gli spazi dell’Hotel Excelsior di Napoli ospiteranno oltre 500 etichette da tutta Italia, in un programma di degustazioni e incontri con i produttori più rappresentativi del panorama vitivinicolo nazionale.

A Napoli si terrà Anteprima VitignoItalia

«È in arrivo la nuova edizione di Anteprima VitignoItalia - racconta Maurizio Teti, direttore di VitignoItalia - l’evento che unisce le migliori cantine per raccontare le eccellenze del patrimonio enologico italiano, coniugando la degustazione ai banchi d’assaggio agli incontri tailor made per il trade, da sempre uno dei fiori all’occhiello della nostra manifestazione capace di convogliare nel corso di questa giornata il meglio degli operatori di settore dell’intera regione. Un approccio trasversale che da sempre ci contraddistingue e grazie al quale Anteprima VitignoItalia ha assunto negli anni un ruolo centrale nella promozione del vino italiano, facendo di Napoli un importante punto di riferimento per il settore. Merito di un lavoro di squadra che vede in prima fila l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania, UniCredit in qualità di main sponsor e ICE per il suo supporto su scala internazionale».

L’edizione di quest’anno dedica uno spazio speciale ai vini rosati, con una selezione delle migliori 10 etichette tratte dalla classifica dei 100 Best Italian Rosé. “L’Anteprima è un’occasione per raccontare l’eccellenza del vino italiano,” afferma Maurizio Teti, direttore di VitignoItalia, sottolineando il valore di un evento che coniuga degustazioni con incontri mirati per il settore trade.

I vini campani saranno il cuore della manifestazione, rappresentando il 40% delle etichette in degustazione. Saranno presenti anche i territori enologici più rinomati d’Italia, dalla Valpolicella al Chianti, dai bianchi dell'Alto Adige fino ai vini dell’Abruzzo. Tra gli ospiti fissi, anche il Consorzio del Friuli Doc e il Consorzio Vita Salernum Vites.

L’educational tour del 26 novembre, rivolto a giornalisti italiani ed esteri (da Polonia, Regno Unito, Germania e Austria), evidenzia l’approccio internazionale della manifestazione. In collaborazione con ICE, l’evento promuove il vino attraverso la scoperta del territorio e l’incontro diretto con i produttori.

Accanto alle degustazioni di vino, Anteprima VitignoItalia offrirà prodotti tipici di alta qualità: grissini artigianali, olio EVO pugliese, salumi del Sannio, fichi del Cilento e cioccolatini campani e piemontesi. L’attenzione sociale dell’evento si concretizza nella donazione di bottiglie ai pranzi di Natale della Comunità di Sant’Egidio nei carceri campani.

L’evento sarà aperto agli operatori del settore, sommelier e stampa dalle 15:00 alle 17:00, mentre gli appassionati potranno accedere dalle 17:00 alle 21:30, per un’esperienza immersiva nel meglio del panorama enologico italiano.

