Il Consorzio Tutela Vini Collio si prepara a festeggiare i 60 anni di attività

La nascita del Consorzio Tutela Vini Collio risale al 31 maggio 1964, data in cui venne firmato l'atto notarile di costituzione. Per celebrare il suo 60° anniversario, il 31 maggio 2024 si terrà un evento esclusivo, un'occasione unica che coinvolgerà alcuni dei protagonisti storici della denominazione, celebrando così sei decenni di impegno e valorizzazione della viticoltura e del territorio del Collio.

I fantastici paesaggi del Collio in Friuli Venezia Giulia

Per l'occasione il Consorzio Tutela Vini Collio ha ideato e realizzato un logo dedicato ai 60 anni e un'etichetta istituzionale che accompagneranno le attività del 2024. L'evento del 31 maggio sarà infatti anticipato da un fitto calendario di degustazioni, presentazioni istituzionali e incontri dedicati all'anniversario, che coinvolgeranno stampa, operatori del settore e wine lovers della Regione Friuli Venezia-Giulia e del territorio nazionale. Il Consorzio Tutela Vini Collio sarà inoltre protagonista di eventi e masterclass all'estero, del consolidato appuntamento con Collio Day, che coinvolgerà l'intera Penisola, di press tour con giornalisti italiani e internazionali che approfondiranno la conoscenza dei vini e del territorio del Collio, e di un evento in occasione di Vinitaly a Verona.

«L'anniversario dei 60 anni dalla nascita del Consorzio rappresenta un grande impegno per la Denominazione» afferma la direttrice del Consorzio Tutela Vini Collio, Lavinia Zamaro. «Siamo felici di onorare la lunga e appassionata dedizione dei produttori nei confronti della viticoltura del nostro territorio, lavorando per organizzare attività a livello nazionale e internazionale di promozione e valorizzazione dei vini del Collio, emblemi di storia e riscoperta dei nostri luoghi». «Il nostro Consorzio è tra i più antichi d'Italia», conclude il Presidente del Consorzio Tutela Vini Collio, David Buzzinelli. «e la Denominazione è nata pochi anni dopo, nel 1968. Siamo orgogliosi del nostro patrimonio vinicolo, che vogliamo continuare a tutelare e promuovere nel rispetto della tradizione che ci contraddistingue. L'anniversario che celebriamo quest'anno racconta l'evoluzione e la crescita di un territorio unico, capace di dar vita a vini di altissima qualità apprezzati e amati in tutto il mondo».

