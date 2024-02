A Torino una giornata di degustazioni alla scoperta del Barolo

Sabato 17 febbraio 2024 oltre venti produttori della Strada del Barolo offriranno al pubblico di wine lovers una degustazione di alto livello presso gli eleganti saloni al Piano Nobile di Palazzo Barolo a Torino, che fu la residenza degli ultimi Marchesi di Barolo, Carlo Tancredi Falletti e Giulia Colbert, alla cui lungimiranza e modernità è dovuta gran parte della fama e della fortuna del vino Barolo.

All'evento saranno presenti oltre venti produttori della Strada del Barolo

I partecipanti saranno guidati in un viaggio alla scoperta del “Re dei Vini”: il Barolo, che i produttori della Strada del Barolo presenteranno di persona nelle sue molteplici sfaccettature, proponendo in degustazione cru e annate differenti. Le degustazioni saranno accompagnate da assaggi di prodotti agroalimentari di eccellenza presentati da aziende associate alla Strada del Barolo e grandi vini di Langa.

L'evento sarà organizzato in due turni, dalle 15.30 alle 18.30 e dalle 19.00 alle 22.00. Il costo del biglietto di ingresso è di 36,00 € a persona + commissioni in prevendita online, oppure 41,00 € in loco (previa disponibilità) e consente di assaggiare i vini di tutti i produttori presenti senza limiti al numero di degustazioni.

Ad ospitare l‘evento gli eleganti saloni al Piano Nobile di Palazzo Barolo a Torino

Le due sessioni saranno precedute da due salotti-degustazione (alle 15.30 e alle 18.00) che avranno come protagonisti produttori e produttrici che, intervistati dalla giornalista Valentina Dirindin, collaboratrice di Repubblica, Vanity Fair, Dissapore e DOVE, affronteranno temi legati alla storia e all'attualità del Barolo e proporranno in degustazione un vino particolarmente rappresentativo delle loro cantine, non presente nella degustazione principale.

Nel primo salotto, dalle 15.30 alle 16.30, saranno presenti Francesca Vaira dell'azienda G.D. Vajra e Sara Moscone dell'azienda Moscone F.lli. Nel secondo salotto, dalle 18.00 alle 19.00, Ernesto Abbona dell'azienda Marchesi di Barolo e Maurizio Rosso dell'azienda Gigi Rosso.

Per partecipare anche ai salotti-degustazione è previsto un biglietto integrato evento + salotto al costo di 45,00 € a persona + commissioni in prevendita online. Ogni partecipante riceverà un calice da portare a casa come ricordo della serata.

Le degustazioni saranno organizzate su due turni

I partecipanti all'evento riceveranno anche un voucher con 2,00 € di sconto sul biglietto di ingresso alla Wine Experience, il format di visita promosso dal WiMu - Museo del Vino a Barolo.

L'evento è organizzato con il supporto di Turismo Torino e Provincia e del Salone del Vino di Torino ed è inserito nel calendario delle manifestazioni organizzate nell'ambito del progetto Vendemmia a Torino - Grapes in Town.

Per informazioni scrivere a comunicazione@stradadelbarolo.it

