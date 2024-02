Rational, nuovo prodotto in arrivo: ecco come partecipare alla presentazione

Rational pronta a presentare una nuova gamma di prodotto che si aggiunge ad iCombi e iVario

Rational, il 26 febbraio alle ore 16, dimostrerà ancora una volta la sua capacità innovativa a livello internazionale: Markus Paschmann, chief sales e marketing officer dell'azienda, insieme ai colleghi di "Ricerca e sviluppo" e al team di progetto, svelerà una novità mondiale in un evento online. Rational, infatti, presenterà qualcosa che il mercato non ha mai visto prima e promette di introdurre una nuova gamma di prodotto che si aggiunge ad iCombi e iVario. Per Paschmann, «il nuovo prodotto sarà più veloce, più flessibile e capace di fare di più di qualsiasi cosa abbiamo mai sviluppato prima».

Per essere tra i primi a scoprire come Rational sta rivoluzionando ancora una volta il mondo delle cucine professionali, è possibile partecipare online all'evento di presentazione in lingua inglese, sottotitolato in italiano, a questo link.

