Enrico Derflingher e 4 cuochi di Euro-Toques inaugurano il B&B Hotel a Catania

Enrico Derflingher e quattro cuochi di Euro-Toques all‘inaugurazione del B&B Hotel Catania City Center

Catania è pronta ad accogliere un nuovo hotel in città. Infatti, giovedì 29 febbraio alle ore 18, in corso Sicilia 32, si terrà l'inaugurazione del B&B Hotel Catania City Center della catena B&B Hotels. E, per l'occasione, quattro chef di Euro-Toques Italia - il presidente Enrico Derflingher, Seby Sorbello, Giuseppe Triolo e Natale Di Maria - daranno vita ad uno show cooking per intrattenere tutti gli ospiti che si recheranno all'evento inaugurale.

