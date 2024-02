Hotel, la fiera per hotellerie e ristorazione, torna ad ottobre a Bolzano

Prosegue il viaggio nella sostenibilità di Hotel, la fiera per hotellerie e ristorazione, che si terrà dal 21 al 24 ottobre 2024 nei padiglioni di Fiera Bolzano. L'edizione precedente ha registrato la partecipazione di oltre 19mila visitatori e 400 aziende espositrici, confermando il suo ruolo di punto di riferimento nel settore.

Lo stretto legame tra Hotel e il tema della sostenibilità è stato ulteriormente rafforzato in occasione della presentazione della nuova certificazione Cer - Care's Ethical Restaurant, tenutasi nella Lounge Alto Adige di Fiera Bolzano a inizio febbraio. Questa certificazione, frutto della decennale esperienza di Paolo Ferretti, imprenditore nel campo della comunicazione e Norbert Niederkofler, chef tre stelle Michelin e stella verde per la sostenibilità, in collaborazione con Luigi Mazzaglia di Vireo, rappresenta infatti un importante passo avanti nel mondo della ristorazione sostenibile. Cer è la prima valutazione che verifica l'impegno sostenibile dei ristoranti secondo standard misurabili e verificabili. Sono due gli aspetti che rendono unica la certificazione Cer: anzitutto, non si limita alla sostenibilità delle materie prime, ma valuta ogni aspetto del sistema ristorativo, suddividendolo in sette categorie. Inoltre, grazie alla presenza di criteri misurabili, affidabili e trasparenti, costituisce uno standard universale di sostenibilità ristorativa, accessibile a qualsiasi attività gastronomica, indipendentemente dalla tipologia o dalla località.

Durante la conferenza stampa di presentazione del Cer, hanno preso parte anche il presidente di Fiera Bolzano, Armin Hilpold, e il direttore Thomas Mur, che hanno accolto con entusiasmo questa iniziativa e annunciato i prossimi passi della collaborazione tra la fiera Hotel e Cer. «La sostenibilità riveste un ruolo fondamentale per Fiera Bolzano e siamo entusiasti di poter sostenere l'iniziativa Cer - ha commentato Hilpold -, prevedendo di inserirla nel programma eventi della prossima fiera per l'hotellerie e la gastronomia».

