Fiera dei Vini 2024: ecco le date dell'evento a Piacenza Expo

La Fiera dei Vini 2024 si svolgerà da sabato 16 a lunedì 18 novembre 2024 a Piacenza Expo. La seconda edizione dell'evento promuoverà l'idea di un vino «emozionale, conviviale e originale». Questi tre aggettivi costituiranno infatti il concept della seconda edizione della rassegna, scelti tra le preferenze dei circa mille winelovers che nel 2023 hanno partecipato all'attività "Messaggi in bottiglia: tre parole per il tuo vino", descrivendo attraverso apposite schede la propria etichetta del cuore. I termini emersi non solo riflettono l'unicità e la peculiarità del vino, strettamente legato al territorio e alle molteplici interpretazioni possibili, ma evocano anche l'esperienza che ogni assaggio porta con sé: un momento ricco di valori e significati, che trasforma la degustazione in un'occasione di condivisione autentica con amici e familiari.

Fiera dei Vini 2024 Piacenza Expo: ecco le date

Le tre giornate della mostra mercato, di cui l'ultima riservata a professionisti e operatori secondo un format consolidato, costituiranno l'occasione per degustare, acquistare e scoprire nuove realtà enoiche, accuratamente selezionate dall'apposito comitato tecnico come garante della qualità delle aziende espositrici. In esso dialogheranno i rappresentanti delle principali associazioni di sommelier - Antonello Maietta, former president di Ais (Associazione italiana sommelier), giornalista e divulgatore enogastronomico, Roberto Donadini, presidente di Fisar (Federazione italiana sommelier albergatori e ristoratori) e Vito Intini, presidente di Onav (Organizzazione nazionale assaggiatori vino) - con l'obiettivo di veicolare una proposta enoica di valore in collaborazione con la segreteria della manifestazione.

Aperti i pre-accrediti di Fiera dei Vini 2024

«Abbiamo concepito questo comitato come il direttore artistico di una mostra - spiega Sergio Copelli, Coordinatore Generale di Piacenza Expo - incaricato di soddisfare il pubblico con un prodotto attentamente ideato, interpretato e realizzato. È quanto abbiamo voluto attuare fin dalla prima edizione della nostra Fiera dei Vini con una precisa interpretazione e un'attenta selezione di aziende a opera di un tavolo tecnico competente. Ora desideriamo proseguire su questa strada per creare un'identità intelligente che possa interpretare di anno in anno la contemporaneità del vino e dei territori. Oltre alla crescita del numero di appassionati, l'obiettivo è consolidare il consistente patrimonio di contatti professionali già raccolti nel lunedì riservato agli operatori e interessati all'offerta enologica dell'edizione 2024».

Le aziende che intendono proporre la propria candidatura per la Fiera dei Vini potranno pre-accreditarsi sul sito www.fieradeivini.it a partire dal 10 marzo 2024. La quota d'iscrizione sarà commisurata alle dimensioni produttive, riflettendo l'approccio inclusivo che da sempre contraddistingue Piacenza.

