Garda Food&Drink, cibo e buon vino al Veronello Resort di Calmasino di Bardolino

Due giorni all'insegna del buon cibo e del buon vino, che rinsalda l'alleanza tra due alfieri delle eccellenze enologiche e gastronomiche del veronese. Anche per il 2024, il Consorzio tutela vino Custoza Doc e l'Associazione cuochi veronesi presieduta da Mida Muzzolon, uniscono le forze per un impegno comune, la promozione del territorio, delle sue eccellenze e del vino bianco di Verona. Come prima attività, creano sinergia all'interno della cornice di Garda Food&Drink, in programma il 26 e 27 febbraio presso il Veronello Resort di Calmasino di Bardolino (Vr).

Tutto pronto a Calmasino di Bardolino (Vr) per Garda Food&Drink

Giunto quest'anno alla sua quarta edizione, l'evento sarà ricco di occasioni per conoscere, assaggiare e apprendere. I visitatori avranno l'opportunità di scoprire le diverse declinazioni del Custoza, partecipare a cooking show, convegni e conferenze tenuti da esperti del settore.

Lunedì 26 febbraio dalle ore 15.00 alle ore 16.00 si terrà il convegno con degustazione “Custoza: il vino bianco di Verona, prezioso alleato di ogni Cuoco e Sommelier” a cura del Consorzio e dell'Associazione.

Martedì 27 febbraio dalle ore 15.00 alle ore 16.00 è prevista la conferenza-dibattito “Il Pane nella ristorazione nel 2024”, con l'intervento del Maestro fondatore di Ambassadeur du Pain Italia Piergiorgio Giorilli. A concludere la giornata, a tutti i presenti verrà offerto un aperitivo con piatti a cura dei Cuochi Veronesi e il Custoza.

«Siamo davvero felici di poter proseguire la nostra collaborazione con l'Associazione cuochi veronesi, che condivide con noi i valori dell'eccellenza e della valorizzazione del nostro splendido territorio» ha commentato Roberta Bricolo, presidente del Consorzio tutela vino Custoza Doc. «Questo è solo il primo passo di un viaggio che nei prossimi mesi vedrà svilupparsi nuove importati sinergie tra il Consorzio e la ristorazione del veronese, con l'obiettivo di fornire, tanto agli operatori più esperti quanto ai giovani cuochi, sommelier e maître di sala, strumenti sempre nuovi per comunicare al meglio il nostro territorio».

