Rocca Rangoni a Spilamberto torna ad ospitare “Vignaioli Contrari”

L'ottava edizione di "Vignaioli Contrari" si prepara a stupire gli appassionati del vino buono, pulito e giusto, con nuove date e la conferma della suggestiva location che ha caratterizzato le scorse edizioni. L'evento si svolgerà il 11 e 12 maggio, mantenendo intatta l'atmosfera unica della Rocca Rangoni nel centro storico di Spilamberto (Mo), cornice perfetta per questa esperienza di degustazione e conoscenza dei vini artigianali. L'edificio medievale offre uno scenario suggestivo che si fonde armoniosamente con la passione e l'impegno di oltre 60 produttori provenienti da tutta Italia ed alcune piccole realtà europee.

A Spilamberto torna l'appuntamento con Vignaioli Contrari

Vignaioli Contrari è un'occasione imperdibile per immergersi nel mondo dei vitigni autoctoni e tradizionali. I partecipanti all'evento coltivano la terra seguendo criteri sostenibili, biologici, e biodinamici, promuovendo il rispetto ambientale in ogni fase della produzione. L'obiettivo primario dei produttori è la valorizzazione delle varietà di vite autoctone, contribuendo così a preservare l'identità territoriale. Con oltre 350 etichette in degustazione, di cui numerose provenienti da produttori artigianali locali, ogni vino racconta la storia del vignaiolo che ne ha curato l'intero processo produttivo. La selezione accurata delle cantine partecipanti continua a contraddistinguere la manifestazione, garantendo un'esperienza di degustazione di alta qualità.

Inoltre, la grande novità di quest'anno è rappresentata dalla straordinaria opportunità di partecipare a laboratori e masterclass con relatori di spicco. Queste sessioni esclusive si svolgeranno nella rinnovata location della ex-chiesa di Santa Maria degli Angeli, un luogo appena ristrutturato che offre un ambiente unico e suggestivo per l'approfondimento di tematiche legate al mondo del vino. I laboratori e le masterclass saranno guidati dagli stessi vignaioli e da esperti del settore, offrendo ai partecipanti l'opportunità di approfondire la loro conoscenza e apprezzamento per il mondo dei vitigni autoctoni, delle pratiche agricole sostenibili e delle tradizioni enogastronomiche locali. Questa iniziativa mira a arricchire l'esperienza complessiva di Vignaioli Contrari, offrendo una prospettiva di approfondimento ed informazione specifica a tutti coloro che condividono la passione per il vino artigianale.

