Vino, summit di Coldiretti a Fortunago: si discuterà di climate change e innovazione

Un summit con i massimi esperti del settore vitivinicolo per fare il punto su una filiera fondamentale per il Made in Italy, che vede in Pavia la prima provincia produttiva a livello lombardo. È quello che si svolgerà lunedì 4 marzo a partire dalle ore 15 all'Auditorium di Fortunago in piazza Fontana dei Dodici: qui Coldiretti Pavia ha organizzato il convegno “Il futuro del vino in Oltrepò Pavese: dal cambiamento climatico alle Tecniche di Evoluzione Assistita, con un'analisi del mercato attuale”.

Summit di Coldiretti a Fortunago: si discuterà di climate change e innovazione

A pochi giorni dall'elezione del nuovo Cda del Consorzio vini Oltrepò pavese, il mondo sindacale di Coldiretti cercherà di fare il punto della situazione con un occhio di riferimento all'impatto dei cambiamenti climatici sulla viticoltura e sui benefici dell'innovazione nel settore. All'incontro parteciperanno il Presidente Nazionale di Coldiretti Ettore Prandini, insieme al presidente di Coldiretti Lombardia, Gianfranco Comincioli, e al presidente di Coldiretti Pavia, Silvia Garavaglia. Con loro faranno il punto sul comparto del vino in Lombardia e in Oltrepò Pavese anche l'assessore all'Agricoltura, sovranità alimentare e foreste di Regione Lombardia, Alessandro Beduschi, il responsabile nazionale del settore vitivinicolo di Coldiretti, Domenico Bosco, il direttore del Consorzio tutela Vini Oltrepò pavese Carlo Veronese, l'amministratore delegato della Cantina Terre d'Oltrepò Umberto Callegari e il Presidente della Cantina Torrevilla Massimo Barbieri.

Del mercato vitivinicolo e delle ultime innovazioni in ambito di miglioramento genetico parleranno invece Mario Pezzotti (docente dell'Università di Verona) e Denis Pantini (responsabile Wine monitor di Nomisma), che interverranno dopo i saluti del sindaco di Fortunago, Achille Lanfranchi. L'appuntamento è per lunedì 4 marzo alle ore 15 all'Auditorium di Fortunago, uno dei borghi più belli d'Italia. Al termine del convegno ci sarà un rinfresco a km zero organizzato da Coldiretti Pavia.

