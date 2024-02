Festa del Tulipano 2024: la Primavera è rosé sulle sponde del Lago Trasimeno

Da giovedì 25 aprile a mercoledì 1° maggio torna a Castiglione del Lago (Perugia) l’atteso appuntamento della Festa del Tulipano, che ogni anno celebra l'arrivo della primavera nel borgo con sfilate di carri allegorici, degustazioni di vini locali e prelibatezze della cucina umbra. Le aziende del Consorzio Tutela Vini Doc Colli del Trasimeno arricchiranno il programma con il Trasimeno Rosé Festival, iniziativa volta alla promozione dei vini rosati prodotti con l’uva autoctona Trasimeno Gamay e altri vitigni tipici dell’areale.

Si potranno degustare ai banchi d’assaggio allestiti nelle vie del paese oppure alla Taverna del Tulipano, in prossimità della Rocca del Leone, antica fortezza medievale che circonda il centro storico. Qui turisti e abitanti potranno assaggiare i piatti tipici della cucina tradizionale in abbinamento a un’accurata selezione di vini rosati. Per l'intera durata della manifestazione, sarà inoltre allestita la Terrazza del Rosé, dedicata ai momenti più conviviali, con vista panoramica sul lago.

«Rinnoviamo la collaborazione con la Festa del Tulipano - afferma il Presidente del Consorzio Tutela Vini Doc Colli del Trasimeno, Emanuele Bizzi - forti dell’idea che fare squadra tra aziende e associazioni sia una strategia vincente per promuovere il nostro territorio. Si tratta di occasioni preziose sia per gli abitanti che per i turisti: i primi rinsaldano il legame con le proprie radici e i secondi hanno l’opportunità di nutrirsi di spettacoli e sapori memorabili».

Il gemellaggio con Piemonte, Umbria e Lazio

La Taverna sarà anche un punto strategico per ammirare le sfilate dei carri allegorici. Nelle giornate di giovedì 25 e domenica 28 aprile le delegazioni provenienti dai borghi gemellati di Orta San Giulio (Piemonte), Bevagna (Umbria) e Nemi (Lazio) sfileranno nel centro storico di Castiglione del Lago sfoggiando i costumi tradizionali accanto ai carri allegorici completamente rivestisti di tulipani. Martedì 30 aprile, l'evento culminerà con la parata notturna, dalle ore 21.00 alle ore 24.00.

L’iniziativa è resa possibile anche grazie al sostegno della Regione Umbria poiché si inquadra in un ambito del piano di valorizzazione dei vini regionali di qualità, in collaborazione con Umbria Top Wines (CSR Umbria 2023-2027 Intervento SRG10 “Promozione di prodotti di qualità”). Partecipano all’organizzazione dell’evento il GAL Trasimeno-Orvietano, l’Associazione Eventi Castiglione, l’Unione dei Comuni del Trasimeno e Confcommercio Trasimeno.

