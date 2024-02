Vino (e non solo) a “Taste Alto Piemonte” dall'11 al 13 maggio

L'appuntamento tanto atteso per gli amanti del buon vino è alle porte: dall'11 al 13 maggio 2024, Novara ospiterà uno degli eventi enologici più attesi dell'anno, "Taste Alto Piemonte", che si terrà al Castello Visconteo Sforzesco. L'evento, ricco di promesse di scoperta e di gusto, promette di deliziare i palati più esigenti con un programma pensato per esplorare le ricchezze enologiche e gastronomiche dell'Alto Piemonte.

A Novara, dall'11 al 13 maggio, “Taste Alto Piemonte”

Tra le mura storiche del Castello, i partecipanti avranno l'opportunità di immergersi in un viaggio sensoriale attraverso i vini di questa regione italiana. Dalle eleganti colline del territorio, verranno presentate etichette che raccontano storie millenarie di passione, dedizione e tradizione vinicola. Il programma dell'evento, che verrà annunciato prossimamente, offrirà una vasta gamma di attività per tutti i gusti: dai banchi d'assaggio che permetteranno di degustare i vini più pregiati dell'Alto Piemonte, alle masterclass condotte da esperti del comparto. Ma "Taste Alto Piemonte" non si limiterà solo alla scoperta dei vini. L'evento, infatti, offrirà anche l'occasione di esplorare le specialità gastronomiche uniche di questa terra, che sapranno conquistare anche i palati più raffinati.

© Riproduzione riservata