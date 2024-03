Molino Spadoni a Parizza con le farine, le miscele e i nuovi PanPinsa

Molino Spadoni sarà nuovamente presente a Parizza (Parigi - Port de Versailles 13 e 14 marzo) per riaffermare la propria posizione di rilievo nel mercato francese e internazionale. In fiera l'azienda si presenterà come punto di riferimento per il food service, con particolare focus sul mondo pizza e pinsa attraverso la fornitura di prodotti ad alto livello di servizio come le Palline di impasto surgelate, le Pinse surgelate precotte e i PanPinsa. Proposte dedicate a pizzerie e ristoranti, ma anche a locali quali pub, birrerie e bar, per dare a tutti la possibilità di avere un menù vario, in linea con i trend del food & beverage contemporaneo grazie all'impiego di soluzioni che coniugano qualità, rapidità di preparazione e garanzia di risultato.

Molino Spadoni torna protagonista a Parizza (Parigi)

«La Francia riveste per l'azienda un'importanza cruciale, posizionandosi come il principale mercato di destinazione - dichiara Simone Da Frè, export manager per il mercato francese. La partecipazione alla fiera rappresenta un momento strategico per consolidare e ampliare la presenza nel cuore della gastronomia oltralpe; l'azienda continua a investire nella creazione di soluzioni culinarie all'avanguardia, rispondendo alle esigenze di un pubblico esigente. La partecipazione a Parizza sottolinea l'impegno nel fornire prodotti di qualità superiore e testimonia la determinazione ad espandersi». Tra le referenze allo stand ci sono i panificati surgelati, in particolare le Palline per pizza, di cui l'azienda vanta la più ampia gamma sul mercato. Realizzate con le migliori selezioni di farine e la pasta madre, vengono prodotte artigianalmente in sette versioni diverse, dalla classica fino alle più particolari: Soia, 7 Cereali, Khorasan Kamut®, Farro integrale, Carbone vegetale e Integrale. L'impasto surgelato in pallina porta in cucina una componente di servizio importante perché, oltre a garantire qualità e risultato costanti, consente di realizzare una varietà maggiore di impasti anche in minime quantità, abbattendo gli sprechi.

Anche i nuovi PanPinsa vanno nella direzione di una maggiore praticità con meno spreco. Si tratta di schiacciatine già cotte, pretagliate e da riscaldare in piastra o in forno, perfette da farcire. Croccanti fuori e soffici dentro, sono realizzate con un mix di farine - grano tenero, farina di soia e farina di riso -, con pasta madre e biga, vantano un impasto ad altissima idratazione, soffice e alveolato. Le varianti sono: PanPinsa tipo “0”, PanPinsa Integrale, PanPinsa al Riso Nerone, PanPinsa Curcuma e Semi di Lino, PanPinsa ai 7 Cereali e, infine, PanPinsa alla Mediterranea. C'è anche la versione Maxi tipo “0”, non pretagliata, ideale anche da tagliare a fette per il cestino del pane. Allo stand la pinsa sarà protagonista anche con le Pinse Surgelate precotte, una proposta sempre più apprezzata e dalla grande versatilità, disponibile in 3 formati diversi.

Tutti questi prodotti sono concepiti da chi di farine se ne intende appositamente per semplificare i processi, ottimizzare i tempi in cucina e dietro il bancone, e tenere sempre sotto controllo il food cost. Allo stand non mancheranno le diverse tipologie di farine e miscele, di cui l'azienda vanta la più ampia gamma in commercio, a partire dalle Farine Gran Mugnaio PZ, ideali per realizzare pizze della migliore tradizione italiana in tutte le varianti con impasti a breve, media o lunga lievitazione, fino alle ultime novità, come la Farina Professionale XLL e la Miscela Professionale per Gran Pinsa alla Romana. Diverse tipologie con cui ogni pizzaiolo può realizzare la pizza che lo rispecchia di più, offrendo una qualità costante ai clienti, sia per la cottura nel forno a legna che per quella nel forno elettrico.

