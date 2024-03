Olivolio: l'olio extravergine d'oliva protagonista ad Assisi

Sulla terra della fascia olivata Assisi-Spoleto arriva "Olivolio", l'appuntamento dedicato all'innovazione di processo e di prodotto nella filiera olivicolo-olearia Italiana. L'evento (lunedì 18 marzo), tra le sale del ristorante il Frantoio e il Fontebella Palace di Assisi, è realizzato in collaborazione con associazioni produttori di olio e Associazione internazionale ristoranti dell'olio (Airo).

Olivolio: a confronto le eccellenze dell'olio umbro e italiano

Per una giornata, ricercatori, esperti, imprenditori, giornalisti e operatori del settore si confronteranno sulle soluzioni tecniche e le linee di indirizzo seguite dall'innovazione nel campo delle tecnologie estrattive e produzione di olio, nonché le sperimentazioni e l'utilizzo in cucina. Previsto anche uno spazio espositivo per consentire il confronto tra le etichette delle diverse aziende italiane.

Presenti delegazioni delle più grandi aziende volte alla produzione dell'olio presenti nel territorio umbro e nazionale. Al centro della degustazione gli oli extravergini di due frantoi: Decimi e Gaudenzi. Due della realtà fiore all'occhiello dell'Umbria, con una produzione di qualità, tanto da ottenere svariati riconoscimenti ed essere menzionati nelle guide di settore.

