“Chianina & Syrah”, il festival del buon vivere in scena a Cortona

La città di Cortona (Ar) è pronta ad accogliere, dal 9 all'11 marzo, la settima edizione di "Chianina & Syrah", il festival del buon vivere. Una due giorni di appuntamenti culinari, meeting, masterclass, cene di gala con la partecipazione di grandi nomi della cucina italiana. L'evento, ideato e organizzato da Terretrusche Events, voluto e sostenuto dal Comune di Cortona con la collaborazione di Cortona Sviluppo, rinnova il sodalizio e la partnership con il Consorzio vini di Cortona ed ha come obiettivo quello di presentare il buon vivere in Toscana, in una città già sede di tanti eventi di successo legati all'enogastronomia.

A Cortona, dal 9 all'11 marzo, la settima edizione di Chianina & Syrah

I numeri di Chianina e Syrah 2024 sono già una garanzia: oltre 40 cantine, 50 chef di cui oltre 10 stellati, pastry chef, artigiani, sommelier, maestri gelatieri, giornalisti di importanti testate e tv nazionali, ospiti speciali come la Nazionale italiana macellai e produttori di Champagne. «Sarà un festival dedicato al bello e al buono nella nostra terra: Toscana terra di cultura, la Valdichiana terra di Chianina, Cortona terra di Syrah - dichiara Vittorio Camorri di Terretrusche Events, ideatore e organizzatore dell'evento - una celebrazione per chiunque creda nella bellezza di questo animale, nella qualità di questo vino e in quella radicata cultura contadina di cui è tanto ricco il nostro territorio. Sarà ancora una volta un incontro tra i migliori produttori, chef e appassionati di enogastronomia e Cortona sarà il centro dell'alta cucina italiana e mai come adesso un luogo di valorizzazione delle produzioni agricole e dell'allevamento per dare voce ai nostri agricoltori e allevatori attraverso la valorizzazione e la promozione delle eccellenze del nostro territorio».

«Cortona Città d'arte e di Syrah 2024 Acqua e Suolo, strategie di salvaguardia per la migliore espressione del Syrah - dichiara Stefano Amerighi, presidente del Consorzio vini Cortona - al centro dell'edizione 2024 di Chianina & Syrah ci sarà, come sempre, il vitigno iconico di Cortona, nelle sue migliori espressioni, accuratamente selezionate su tutto il territorio italiano, dalla Sicilia alla Valle d'Aosta».

Di Claudio Zeni

© Riproduzione riservata