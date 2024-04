TrendTalk Rational: esplorando il futuro della mense

Negli ultimi anni, nella mense collettiva ha subito una serie di trasformazioni significative, sia per l'impatto della pandemia che per l'emergere di nuovi modelli di lavoro e di tendenze alimentari. Questi cambiamenti hanno posto una pressione senza precedenti sul settore, richiedendo una costante evoluzione per rimanere rilevante e competitivo in un panorama sempre più variegato, che include ristoranti tradizionali, servizi di food delivery e vendita al dettaglio.

TrendTalk di Rational sul futuro delle mense

TrendTalk sul futuro delle mense

Per esplorare il futuro di questo comparto in rapida evoluzione, un gruppo di esperti di spicco si unirà per un dibattito stimolante nel prossimo TrendTalk. Tra gli ospiti di rilievo figurano Lloyd Mann, Vice President Culinary di Sodexo, Oliver Fischer, Director Group Culinary di Gategroup, Carl Jacobs, Ceo e co-fondatore di Apicbase, insieme a Martin Wolf e Stephan Leuschner di Rational. Il TrendTalk, una sessione di 90 minuti, si svolgerà in diretta online martedì 23 aprile alle 16:00, e sarà condotto in lingua inglese per accogliere un pubblico globale interessato. Per partecipare a questa discussione cruciale sul futuro delle mense, è possibile registrarsi gratuitamente tramite il seguente link.

© Riproduzione riservata