Distillati italiani, tutto pronto per la 41ª edizione dell'Alambicco d'Oro Anag

Grappe, acquaviti d'uva e brandy in arrivo da tutta Italia tornano protagonisti del concorso nazionale Alambicco d'Oro Anag, giunto alla 41ª edizione. Riconosciuto da tempo come la vetrina valutativa più autorevole del Made in Italy ad alto grado, l'appuntamento, in programma dal 24 al 26 maggio a Bellaria Igea Marina (Rn), darà nuovamente spazio alle eccellenze di distillerie italiane già note o emergenti nonché a quelle di aziende vitivinicole che, grazie a terzi, producono con le loro vinacce le cosiddette “grappe di fattoria”. Il concorso conta sul patrocinio della Camera di commercio Alessandria e Asti, di AssoDistil e del Consorzio nazionale di tutela grappa.

Alambicco d'Oro 2024: la sfida per le migliori grappe, acquaviti e brandy italiani

A valutare i prodotti in gara per le tre categorie - grappa, acquavite d'uva e brandy italiano - saranno gli assaggiatori Anag, chiamati ad assegnare medaglie Best gold, Gold e Silver e i due premi speciali: “Il miglior punteggio complessivo” per la distilleria che otterrà il maggior numero di medaglie e “Il vestito della grappa”, per la bottiglia giudicata più bella da una giuria composta da giornalisti, architetti, designer ed esperti enogastronomici. La selezione finale dei prodotti che parteciperanno al 41° Alambicco d'Oro Anag con la partecipazione di assaggiatori Anag in arrivo da tutta Italia e selezionati, in qualità di giudici, dalle delegazioni regionali della stessa associazione. Come ogni anno, i giudizi saranno espressi utilizzando la scheda di valutazione Anag e verranno elaborati per formare le classifiche finali e assegnare le medaglie e i due premi speciali. Termini di partecipazione e info. Il bando, con tutte le informazioni per la partecipazione delle aziende al 41esimo concorso Alambicco d'Oro Anag, è pubblicato sul sito web ufficiale (sezione Alambicco d'Oro).

Per ulteriori informazioni, è possibile scrivere a concorsi@anag.it.

