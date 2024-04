Immergiti nei profumi e nei sapori di Aromatica a Diano Marina

Il conto alla rovescia per l'undicesima edizione di Aromatica è ufficialmente iniziato. Dal 3 al 5 maggio, Diano Marina (Im) sarà la cornice di un evento che celebra le erbe aromatiche, l'agroalimentare d'eccellenza e l'enogastronomia tipica della regione.

Aromatica si svolgerà dal 3 al 5 maggio a Diano Marina (Im)

Aromatica offre un'opportunità unica per immergersi in un mondo di profumi, sapori e tradizioni affascinanti. L'evento non si limita ad una semplice esposizione, ma promette un programma ricco e variegato: esposizioni, conferenze, presentazioni, cooking show, cene a 4 mani, ospiti prestigiosi e tanto altro ancora.

Il sito internet ufficiale e i profili sui social media di Aromatica verranno costantemente aggiornati con le ultime novità e anticipazioni. È possibile attivare le notifiche per rimanere aggiornati in tempo reale, seguire Aromatica sui social media per accedere a contenuti esclusivi e iscriversi alla newsletter direttamente dal sito aromaticadianese.it.

L'undicesima edizione di Aromatica è organizzata dal Comune di Diano Marina e da Gestioni Municipali, con il sostegno della Regione Liguria e della Camera di Commercio Riviere di Liguria, oltre all'importante contributo di qualificati sponsor e partner.

