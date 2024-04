Forme in Italy, il festival del formaggio italiano torna protagonista a Bergamo

Tre giorni (dal 18 al 20 ottobre) dedicati alle eccellenze casearie del Bel Paese: Forme in Italy torna a Bergamo ad accendere i riflettori sui formaggi rari, preziosi e unici che rendono l'Italia un paradiso per gli amanti del gusto.

Forme in Italy, la fiera dedicata ai formaggi italiani, torna protagonista a Bergamo

Forme in Italy è un viaggio alla scoperta delle diverse produzioni lattiero-casearie italiane, espressione di una varietà unica al mondo. Un'occasione per conoscere da vicino i protagonisti di questa filiera - dai maestri casari ai piccoli produttori - e approfondire l'impatto che il formaggio ha sui territori, sull'economia e sulle filiere collegate. Oltre a degustazioni e incontri con i produttori, Forme in Italy offre un ricco programma di eventi, convegni e tavole rotonde per esplorare l'eredità storica, culturale e sociale del formaggio italiano. Un'occasione di confronto e di crescita per tutti gli appassionati del comparto.

