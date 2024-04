Assoenologi, a Cagliari il 77° congresso nazionale: ospite il ministro Lollobrigida

In Sardegna, il 30 e il 31 maggio, si terrà il 77° congresso nazionale di Assoenologi, dedicato al tema "Il vino: un’isola di valori, nella suggestiva cornice della Galleria Umberto I di Cagliari. L'evento vedrà la partecipazione di illustri ospiti, tra cui il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, e l'imprenditore umbro del settore del cashmere, Brunello Cucinelli. Il congresso si concentrerà molto sui mercati nazionali e internazionali del vino e racconterà anche l'esperienza che da anni viene portata avanti, con coraggio e passione, dalla cantina Cremisan a Betlemme. Assieme all'enologo Fadi Batarseh, si parlerà di “Viticoltura eroica in una terra martoriata”. Ampio spazio sarà dedicato anche ai vini e alla vitivinicoltura della Sardegna.

Assoenologi a Cagliari: le sfide del mercato e il valore del vino italiano

Il programma del 77° Congresso è stato illustrato, nella giornata di ieri - lunedì 8 aprile - a Milano, alle aziende sponsor che da sempre sostengono le iniziative dell'Associazione enologi enotecnici italiani. Aziende che saranno a loro volta protagoniste sul palcoscenico di Cagliari. Il presidente nazionale Assoenologi, Riccardo Cotarella, così parla dell'appunta-mento di maggio: «Sarà un evento di caratura internazionale con i maggiori esperti del mondo del vino che ci parleranno dalla Cina, piuttosto che dagli Stati Uniti, dal Regno Unito o dalla Germania. Ma sarà soprattutto l'occasione per capire meglio come affrontare le nuove sfide che ci attendono e in particolare quelle che ci mettono di fronte ogni giorno i mercati. Il momento che stiamo vivendo è a dir poco complesso, le crisi internazionali con i conflitti in Medio Oriente e in Ucraina creano incertezze e timori, i rincari dei prezzi delle materie prime mettono in crisi i bilanci delle aziende e, inevitabilmente, tutto questo crea una contrazione dei consumi. Ma il nostro compito è quello di dare delle risposte e quindi trovare delle soluzioni per invertire, laddove possiamo incidere, la tendenza negativa».

Per poi aggiungere: «Affronteremo tematiche di grande attualità come quella della sostenibilità e lo faremo avvalendoci di personaggi che stanno segnando la storia mondiale dell'imprenditoria, come Brunello Cucinelli. Significativa - ha detto ancora Cotarella - la presenza del ministro Lollobrigida, in questi frangenti la presenza dello Stato, attraverso i suoi rappresentanti di Governo, è di fondamentale importanza. Così come sarà importante la presenza delle massime istituzioni regionali, perché quello che partirà dalla splendida Sardegna sarà un messaggio chiaro e inequivocabile: il vino è un'isola di valori che va preservata e valorizzata».

