Xtra-Italians di Nordelaia, un progetto per connettere il Piemonte al mondo

Nordelaia inaugura Xtra-italians, il progetto di connessione tra il Piemonte, l'Italia e il mondo. Un format di eventi con lo scopo di raccontare artisti, artigiani, vignaioli e chef stranieri che hanno scelto l'Italia come nuova casa per ispirarsi e crescere artisticamente. Il primo esempio, non a caso, viene proprio da Nordelaia stessa dove Charles Pearce, il giovane chef inglese alla guida della proposta gastronomica, concilia ogni giorno ingredienti e tradizioni piemontesi e italiane con le sue origini e le esperienze collezionate sul territorio e all'estero.

Xtra-Italians: Nordelaia apre le porte al mondo con un nuovo format di eventi

Un progetto culturale, che vuole creare legami e connessioni spontanee tra gli artisti e Nordelaia, coinvolgendo ospiti e appassionati in momenti interattivi e di condivisione, occasioni conviviali, laboratori e workshop condotti proprio dagli artisti. Un concept inedito, una giornata aperta al pubblico e agli ospiti del relais per scoprire le storie, le passioni, la filosofia di tre personalità da tutto il mondo. Al via quindi domenica 5 maggio da Nordelaia a Cremolino (Al), un'intera mattinata dedicata ai primi tre artisti del nuovo format: il primo sarà Arti per aprire il suo Zouganista, bottega artigiana dove attraverso il legno crea accessori, opere d'arte ed elementi di interior design. Poi lo chef Seul Ki Kim, nato e cresciuto a Seul diventa chef in Italia e apre insieme alla moglie Federica Vaira il ristorante Uri - Sapori Condivisi a Roddino (Cn): un vero connubio tra cucina coreana e tradizione gastronomica langarola. Infine Tim Manning, che dall'Inghilterra si trasferisce in Toscana dove diventa uno dei vignaioli più apprezzati, soprattutto per il suo Sangiovese di Fabbrica Pienza a Pienza (Si).

Di seguito, il programma della prima giornata di Xtra-Italians:

Ore 10.00: appuntamento con gli artisti e il team Nordelaia per la presentazione del progetto Xtra-Italians e petit déjeuners presso il Lounge Bar

Ore 10.45: Takafumi Mochizuki terrà un laboratorio interattivo dedicato interamente al legno: gli ospiti potranno comporre un piccolo quadro, divertendosi a incastrare pezzi e comporre la figura scelta, proprio come un puzzle.

Ore 12.00: Seul Ki Kim e Federica Vaira coinvolgeranno i partecipanti nell'affascinante processo di realizzazione che c'è dietro ad uno dei piatti più emblematici della cucina coreana: il kimchi.

Ore 13.00: Tim Manning guiderà i partecipanti in un percorso degustativo, tra tradizione e rivoluzione, alla scoperta dei vini simbolo di Fabbrica Pienza - parte del Consorzio Orcia Doc - dall'iconico Sangiovese classico al NEWTON White realizzato con la varietà di vitigno del Vermentino.

Seguirà il pranzo, a cura degli chef Charles Pearce e Seul Ki Kim. Per chi poi desiderasse fermarsi a Nordelaia, sarà possibile accedere all'area spa e benessere.

Di Piera Genta

© Riproduzione riservata