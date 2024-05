Griglie Roventi 2024: a Jesolo la Movie Edition del campionato di barbecue

Si accendono i fuochi per la diciannovesima edizione di Griglie Roventi, il campionato di barbecue più scanzonato e irriverente d'Italia che torna ad animare la riviera adriatica il prossimo 13 luglio. L'appuntamento è per le ore 20:45 in Piazza Torino a Jesolo (Ve) per la Movie Edition, un'edizione speciale che per la prima volta nella storia della manifestazione vedrà i protagonisti sfidarsi a colpi di griglia a tema cinema.

Barbecue a tema cinema: a Jesolo la sfida di Griglie Roventi 2024

Il tema, scelto direttamente dal pubblico attraverso un contest sui social, porterà i 100 team di cuochi amatoriali in gara a realizzare il loro personalissimo film in salsa BBQ. Saranno giudicati da un'inflessibile giuria di esperti, composta da chef, giornalisti, operatori del settore e opinion leader, che valuterà la loro "sceneggiatura culinaria" sulla base di criteri ben precisi: originalità, regia, presentazione, gusto, tecnica, allegria e look.

Oltre all'ambitissimo Oscar della grigliata, i vincitori si aggiudicheranno anche premi golosi, mentre per gli ultimi classificati ci saranno i "Razzie Awards" e la tradizionale "Walk of shame". Per "cucinare" il loro capolavoro di sapori, i grillers avranno a disposizione un'ora di tempo e una dotazione completa: 100 barbecue Weber alimentati a gas, cappelli e grembiuli brandizzati, un kit di carne fornito da Maxì Supermercati, formaggi a volontà del Caseificio Tomasoni e birra Forst per dissetarsi.

