Un anno dall'alluvione: Unigrà porta la musica di Manuel Agnelli a Conselice

Unigrà - azienda italiana integrata che opera nel settore della trasformazione e vendita di oli e grassi alimentari, margarine e semilavorati destinati alla produzione alimentare - ha annunciato il suo sostegno a "Romagna in Fiore", un'iniziativa speciale di musica e solidarietà promossa da Ravenna Festival. La rassegna si compone di concerti gratuiti itineranti in alcune delle località romagnole più colpite dall'alluvione del 2023, tra cui Conselice (Ra), divenuta simbolo della tragedia a causa delle immagini iconiche - diffuse a livello internazionale - dello stabilimento Unigrà sommerso dalle acque.

Manuel Agnelli, cantautore e frontman degli Afterhours

A un anno esatto dall'alluvione, l'azienda patrocina la tappa conselicese della rassegna: il 1° giugno alle ore 16, Manuel Agnelli, cantautore e frontman degli Afterhours, si esibirà in un concerto gratuito all'Agriturismo Massari. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione (clicca qui per maggiori informazioni). «Abbiamo deciso di supportare questa rassegna, e in particolare la data di Conselice, per rendere possibile la fruizione gratuita dell'evento ed essere ancora una volta concretamente vicini alla comunità - fa sapere Unigrà. Riteniamo sia un modo per sottolinearne i valori, tra cui il grande spirito di resilienza e di unione; non da ultimo, ci fa piacere essere sensibili a iniziative come questa che arricchiscono e rendono protagonista il territorio a livello culturale e artistico».

© Riproduzione riservata