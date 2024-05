Guzzini presenta le nuove collezioni Cookware e Tableware a Milano

Un appuntamento imperdibile attende gli amanti del design e della buona tavola nel cuore del capoluogo lombardo. Il 23 maggio, infatti, Guzzini - azienda italiana produttrice di articoli di design per la tavola, la cucina e l'arredo in materiale plastico pregiato - presenterà le sue nuove collezioni Cookware e Tableware in un incontro dedicato a bellezza, funzionalità e benessere in cucina. Dalle ore 10, in via Fabio Filzi 23 a Milano, sarà possibile immergersi nel mondo Guzzini e scoprire le ultime proposte per arredare la cucina con stile e funzionalità.

Design, funzionalità e benessere in cucina: a Milano l'evento di Guzzini

I riflettori saranno puntati sugli strumenti di cottura della collezione Cookware, arricchiti da nuovi colori e forme, e sulla new entry Table Decor, una linea di accessori per la tavola pensata per rendere ogni pasto un'esperienza speciale. Ma l'evento non si limiterà alla presentazione delle collezioni. Ci sarà anche l'opportunità di approfondire il tema della cucina e del benessere con il dottor Domenicantonio Galatà, presidente dell'Associazione nutrizionisti in cucina, che svelerà i segreti per conservare correttamente i cibi in frigorifero e utilizzare i giusti strumenti di cottura, regalandovi consigli preziosi per un'alimentazione sana e gustosa. «Per cuocere adeguatamente un alimento dobbiamo conoscere la portata dello strumento che usiamo. Ad esempio se cuociamo 500 g di pasta in 2 litri di acqua la pasta, soprattutto alcuni formati, finirà per spaccarsi - spiega il dottor Galatà. Avremo così trasformato una pasta di qualità in un'esperienza culinaria negativa. Sbagliandoci daremo la colpa alla pasta, all'induzione, alla durezza dell'acqua, al quantitativo di sale, ma mai ci prenderemo le nostre responsabilità. Stesso ragionamento vale quando cuociamo la carne in padella e viene “bollita”. Potrebbe essere dovuto al fatto che non abbiamo scelto la padella giusta».

Oltre alle tecniche base, il corso si soffermerà sul "sesto senso" in cucina, ovvero la capacità di bilanciare sapori e consistenze per creare piatti armoniosi. Infine, saranno anche fornite le nozioni per scegliere lo strumento di cottura più adatto ad ogni tipo di alimento, evitando sprechi e preservando le sue qualità nutritive. «Occorre stabilire l'adeguata grammatura in proporzione allo strumento. Un cuoco in un ristorante non cuoce mai 4 porzioni di carne insieme in una sola padella e c'è un motivo” continua Domenicantonio Galatà “Se vogliamo possiamo aggiungere che mangiamo troppo, cuciniamo porzioni più grandi di quelle che ci spettano, ed è impensabile credere che sia il pentolame a doversi adattare. In padella si cuoce una porzione per volta per evitare oscillazioni termiche che potrebbero determinare: la perdita di liquidi e calo peso, la riduzione del contenuto vitaminico, la formazione di sostanze tossiche come acroleina e acrilammide».

