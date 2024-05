Piazzale Michelangelo, a Firenze, diventa capitale della pizza per quattro giorni

Dal 23 al 26 maggio, Piazzale Michelangelo a Firenze farà da cornice a Pitti Pizza & Friends, un evento enogastronomico e culturale dedicato alla pizza italiana, riconosciuta come Patrimonio d'Italia dal ministero del Turismo nel 2011. L'evento, organizzato dall'associazione Alimenta con il patrocinio del Comune di Firenze, Regione Toscana, Regione Campania e Camera di Commercio di Salerno, celebra la tradizione e l'autenticità della pizza, promuovendo la sua rilevanza culturale e gastronomica.

Pitti Pizza & Friends rappresenta il rafforzamento del gemellaggio tra Campania e Toscana, nato lo scorso anno, e si propone come un brand evento che valorizza le eccellenze gastronomiche di entrambe le regioni. L'evento si svolgerà in quattro giorni all'insegna del gusto, con degustazioni di pizza, musica, talk show con esperti di nutrizione e laboratori interattivi per gli studenti degli istituti alberghieri e delle scuole elementari.

Undici forni e 20 stand sull'Arno offriranno una varietà di pizze per tutti i gusti, anche per celiaci e intolleranti al lattosio. Tra le pizzerie partecipanti, figurano nomi celebri come Sofia Loren, Antica Pizzeria Reginé Firenze, Cafè Bellini (per Firenze) e Brandi Napoli, I Due Fratelli, Angelo e Diavolo, Antica Pizzeria Reginé Salerno, I Tre Monelli e O' Primmammore (per la Campania). Oltre alle degustazioni, Pitti Pizza & Friends proporrà anche un ricco programma di spettacoli. Ogni sera si terrà il Florence Academy Factory, con la presentazione di brani inediti da parte degli artisti della Florence Academy. La seconda parte della serata sarà curata da Radio Kiss Kiss, con la conduzione di Pippo Pelo e Adriana Petro.

