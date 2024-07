Golf dei Laghi: tutto pronto per la terza tappa del Circuito Ristogolf 2024 by Allianz Terza tappa del Circuito Ristogolf 2024 by Allianz che si terrà mercoledì 3 luglio al Golf dei Laghi di Travedona Monate (Va): un appuntamento che promette di regalare emozioni e panorami[...]