DiVino Etrusco: un brindisi tra storia, vino e street food a Tarquinia

A Tarquinia (Vt) l'estate si tinge dei colori dell'antica Etruria con la 18ª edizione del DiVino Etrusco, in programma dal 22 al 25 e dal 29 al 31 agosto. Un evento che celebra la storia, la cultura enogastronomica e la convivialità, trasformando il centro storico della città in un vero e proprio palcoscenico del gusto.

Tutto pronto per la 18ª edizione del DiVino Etrusco

Quest'anno, la formula del DiVino Etrusco si arricchisce ulteriormente con un'offerta di street food che farà la gioia di grandi e piccini. Tra le viuzze e le piazze più suggestive di Tarquinia, ristoranti, bar e botteghe locali proporranno un'ampia varietà di prelibatezze, dal classico panino con le polpette ai più ricercati abbinamenti tra vino e cibo. Non mancheranno le specialità ittiche, come il cuoppo di calamari fritti e la canata, e le delizie dolci, come il sorbetto al vino con taralli al cioccolato. Mentre si assaporano le prelibatezze dello street food, i visitatori potranno degustare i vini di 46 cantine della Dodecapoli Etrusca. Un'occasione unica per scoprire i profumi e i sapori di un territorio ricco di storia e tradizioni.

Il DiVino Etrusco - organizzato dal Comune di Tarquinia, in collaborazione con l'Enogastronomo col Cappello Carlo Zucchetti e la Pro loco Tarquinia, con il sostegno di Regione Lazio, Arsial, Provincia di Viterbo, Camera di Commercio Rieti Viterbo, MiC - Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia - è un evento adatto a tutti, dalle famiglie agli appassionati di enogastronomia. L'atmosfera è conviviale e rilassata, perfetta per trascorrere una serata all'insegna del gusto e del divertimento.

© Riproduzione riservata