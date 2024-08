Red Bull Summer Vibes Tour: 5 tappe imperdibili in Toscana

Il Red Bull Summer Vibes Tour, il tour estivo 2024 di Red Bull che porta musica e divertimento nelle migliori location del centro e sud Italia, arriva in Toscana con cinque esclusivi eventi: il 28 Agosto presso l’Antico Caffè delle Mura di Lucca, il 29 Agosto al Bar La Fonte a Castiglione della Pescaia (Gr), il 30 Agosto al D. Park a Grosseto, il 31 agosto a Marina di Grosseto presso Il Gabbianino e come ultima tappa toscana il 1 Settembre, sempre a Marina di Grosseto, al Gabbiano Azzurro.

Torna il Red Bull Summer Vibes Tour

Un calendario fitto di appuntamenti, in cui le piazze, i beach bar e i lidi italiani più esclusivi e iconici di Toscana, Abruzzo, Lazio, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, faranno da straordinaria cornice all’evento estivo più atteso dai socializer di tutta Italia.

Oltre 40 tappe da non perdere, da luglio a settembre: le serate Red Bull iniziano con l’aperitivo, durante la golden hour, quando il sole che tramonta sulla linea dell’orizzonte del mare creando un’atmosfera magica, sospesa, quasi irripetibile, che accende volti e sorrisi. Le luci si fanno sempre più calde, lo sciabordio delle onde culla i pensieri, la musica inizia a diffondersi: l’atmosfera è quella giusta per dare il via alle serate Red Bull, sorseggiando, con gli amici di sempre e appena conosciuti, Summer Breeze, il nuovo signature cocktail creato con Red Bull Summer Edition, la limited edition estiva al gusto esotico di curuba e note floreali fiori di sambuco.

Le serate proseguono dopo il saluto al sole in un clima di divertimento e relax ballando sulla sabbia, con le note, i profumi e i sapori dell’estate. Protagonista del tour, l’iconica Event Car Red Bull, una postazione con consolle per DJ che suoneranno musica ambient, chillout e house. Inoltre, tatuaggi istantanei con il logo Red Bull Summer Vibes per tutte le persone che sceglieranno di accompagnare la serata con i drink Red Bull.

Di: Claudio Zeni

© Riproduzione riservata