Langhe e Orobie: i supereroi montani si incontrano all'agriturismo Ferdy Wild

Mercoledì 25 settembre, le Langhe e le Orobie si incontreranno in un evento che promette di essere un capolavoro culinario. Lo chef Michelangelo Mammoliti, del ristorante 2 Stelle Michelin La Rei Natura di Serralunga d’Alba (Cn), sarà l’ospite d’onore dell’Agriturismo Ferdy Wild a Lenna (Bg). Questa serata segna l’inizio della stagione 2024 del palinsesto "Supereroi montani", un progetto che celebra la cucina di montagna con protagonisti rinomati.

Lo chef Michelangelo Mammoliti, del ristorante 2 Stelle Michelin La Rei Natura di Serralunga d’Alba

Il proprietario di Ferdy Wild, Nicolò Quarteroni, non ha dubbi: «Michelangelo è un talento che seguo da tempo. La nostra amicizia è nata da una giornata in alpeggio, tra pesca e raccolta di funghi». La chimica tra i due è palpabile, e il menu della serata riflette perfettamente questa connessione. Mammoliti ha dichiarato: «Da Ferdy posso esprimere la mia passione per la montagna. I miei piatti punteranno su ingredienti freschi e forti toni vegetali». Preparati a una cena che non solo delizierà il palato, ma celebrerà anche la biodiversità e l’identità dei prodotti locali.

Il menu della serata è composto da otto piatti che combinano la tradizione con l’innovazione, tutti pronti a stupire. Ecco un'anticipazione delle meraviglie culinarie che ti aspettano:

La cena si aprirà con un “Benvenuto” composto da quattro assaggi.

Sanguinaccio vegetale : Un salume vegetariane affumicato e fatto maturare, a base di barbabietola e riso venere.

: Un salume vegetariane affumicato e fatto maturare, a base di barbabietola e riso venere. Polpetta 1998 : Un classico di Ferdy Wild, con spinaci selvatici e un cuore filante di formaggio.

: Un classico di Ferdy Wild, con spinaci selvatici e un cuore filante di formaggio. Sottobosco : Patate di montagna con germogli e polvere di corteccia d’abete, una vera e propria poesia di sapori.

: Patate di montagna con germogli e polvere di corteccia d’abete, una vera e propria poesia di sapori. Kebab di peperoni di Carmagnola: Un piatto che celebra il vegetale in modo straordinario.

Il primo antipasto è Forono, una barbabietola cotta in crosta d’argilla, accompagnata da una salsa a base di mandorla fresca. A seguire, Orobie Orientali, che unisce ingredienti bergamaschi con tecniche asiatiche.

Il piatto forte della serata è BBQ, un omaggio alla neurogastronomia che riporta alla mente i sapori dell'infanzia. Gli spaghetti sono risottati con estrazione di Prosciutto Crudo di Cuneo e burro profumato al barbecue. Insieme a questo, La Me Aca, un risotto evolutivo che non smette mai di stupire.

Il secondo piatto è Belleville, un salmerino alpino con una salsa acidula di acetosella. Non può mancare il Capretto orobico brasato 1989, un classico intramontabile di Ferdy Wild.

A chiudere il banchetto ci penseranno i dolci. Victoria, un ananas trattato come un guanciale, e Il Laghetto Ghiacciato, una ricostruzione di un habitat montano, sono le dolcezze finali che promettono di incantare i commensali.

Michelangelo Mammoliti porterà per la prima volta la sua visione culinaria a Bergamo, in un agriturismo che ha radici profonde e una storia da raccontare. Ferdy Wild è un progetto nato trentacinque anni fa, quando “vivere nei boschi” era poco di moda. Oggi, invece, è sinonimo di autenticità e passione.

Non perdere l'opportunità di partecipare a questo evento straordinario! Il “Supereroi montani” di quest’anno promette di essere un viaggio gustativo senza precedenti, dove ogni piatto racconta una storia e celebra la natura. I posti sono limitati, quindi prenota subito!

