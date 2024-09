La storica casa d'aste Pandolfini, che festeggia 100 anni di attività, inaugura una serie di eventi speciali con una serata dedicata a Château d'Yquem, il celebre vino liquoroso. L'appuntamento è per mercoledì 18 settembre alle ore 18.30 presso la sede di Roma, in via Margutta 54.

I 100 anni di Pandolfini con l'evento “Château d’Yquem. I segreti di un vino leggendario”

Durante l'evento sarà presentato il libro “Château d'Yquem” di Cinzia Benzi, Francesca Brambilla e Serena Serrani. Il talk sarà condotto da Cinzia Benzi e il giornalista enogastronomico Federico De Cesare Viola, con l'introduzione di Francesco Tanzi, capo del dipartimento Fine Wine di Pandolfini. Seguirà una degustazione esclusiva dell'ultimo millesimo, per cui si ringrazia anche Sarzi Amadè, uno dei distributori ufficiali di Chateau d’Yquem in Italia

L'evento è a posti limitati, prenotazione obbligatoria via e-mail: roma@pandolfini.it

